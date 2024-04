Le panchine di Colnago si tingono di rosso per dire no alla violenza sulle donne. Venerdì pomeriggio bella iniziativa organizzata dall'Associazione Genitori In...oltre.

Tantissimi i bambini presenti

Ieri, venerdì 12 aprile 2024, i piccoli studenti della scuola primaria “Gianni Rodari” di Colnago e i loro genitori hanno partecipato all’inaugurazione delle panchine rosse di Colnago. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Genitori In…Oltre, in collaborazione con il gruppo Pedibus e con il patrocinio del Comune di Cornate, ha trasformato la riqualifica delle panchine in un’occasione per affrontare con i bambini un tema molto importante e attuale, ma anche triste e complesso, come quello della violenza sulle donne. L’evento è iniziato all’uscita da scuola, in via Leonardo Da Vinci, dove ad aspettare i bambini c’erano numerosi genitori e volontari del Servizio Pedibus, tutti con un segno rosso sulla guancia - simbolo di solidarietà e impegno a combattere la violenza contro le donne - poi disegnato, sotto forma di striscia o di cuore, anche sul viso dei bambini. A seguire i partecipanti, circa un centinaio, hanno attraversato a piedi il

paese fino ad arrivare alle due panchine rosse. Le due panchine, situate all’incrocio tra via Biffi e via S. Francesco, sono state riqualificate e dipinte di rosso su iniziativa dei volontari del gruppo Pedibus di Colnago, che negli anni hanno svolto numerose attività a beneficio della comunità. I lavori di ristrutturazione, terminati il 4 aprile, sono stati resi possibili dal Colorificio Crippa, che ha sostenuto la causa donando i barattoli di vernice necessari.

"No alla violenza sulle donne"

Davanti alle panchine hanno preso parola le due mamme promotrici del progetto, Marta Giani ed Elisa Mattavelli, membri dell’Associazione Genitori In…Oltre.

"Quando mio figlio ha saputo che venivano colorate di rosso queste due panchine mi ha chiesto perché soltanto queste due e non quelle di tutto il paese - ha raccontato Marta Giani - Allora gli ho spiegato che il colore rosso non è casuale, ma è un simbolo contro la violenza sulle donne. È un simbolo per ribadire che Colnago è contro la violenza di genere. Questo è un tema molto grosso e complesso, che con il tempo capirete e affronterete. Oggi noi vogliamo soltanto che questo pomeriggio vi lasci qualcosa nel cuore".

Successivamente Stefano, figura amata dalla comunità, ha letto a grandi e piccoli il libro per bambini “Piccole e grandi orse” di Bernadette Gervais. Una storia che, senza affrontare di petto il tema, rievoca i meccanismi di violenza psicologica e fisica nelle famiglie. Leggendo tra le righe ripercorriamo la vita di tante donne che non vengono mai apprezzate per tutto quello che fanno, isolate da tutte le amicizie, insultate, sminuite e picchiate. Il finale - la mamma orsa decide di lasciare la casa per il suo bene - diffonde un messaggio di speranza e di solidarietà.