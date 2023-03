Le strisce blu si rifanno il look: occhio ai divieti di sosta

Le strisce blu di Arcore si rifanno il... "trucco".

Vietato parcheggiare, il 16 e il 17 marzo, in alcune vie della città già opportunamente identificate dai cartelli di divieto di sosta.

"Si avvisa la cittadinanza che a seguito ordinanza n° 36 del 10/03/2023 per rifacimento segnaletica orizzontale e verticale relativamente alle zone adibite a parcheggio a pagamento, si comunica che il giorno 16 marzo 2023 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Umberto Primo oltre al parcheggio interrato, Largo Arienti, via Piave, via Abate d'Adda, via Trento e Trieste, via Gorizia, via Casati e via Isonzo. Invece il 17 marzo 2023 via De Gasperi su tutta l’area adibita a parcheggio interscambio stazione ferroviaria.

Si precisa che per il solo giorno del 17 marzo 2023 sarà disponibile il parcheggio della società Peg Perego spa in via De Gasperi lato cimitero".

La rivoluzione della sosta a pagamento partirà il 3 aprile

Da quest’anno, ricordiamo, con la scadenza dell’appalto di gestione della coop. Lo Sciame, l’Esecutivo Bono ha deciso di cambiare modalità di gestione e di passare a un semplice noleggio delle colonnine che costerà all’ente circa 20mila euro all’anno e gli lascerà gli introiti delle tariffe. Tariffe che sono state aggiornate al rialzo con due criteri differenti per le due zone: interscambio (dietro la stazione) e centro città.

Alla stazione, come già anticipato nelle scorse settimane, tutti gli stalli di sosta del parcheggio di via De Gasperi diventeranno a pagamento tranne la piccola area sosta che si trova accanto al vecchio passaggio a livello di via Battisti. Il biglietto giornaliero costerà 4 euro per gli arcoresi e 5 per i non residenti (prima era 2,10 euro al giorno per tutti), passa da 6,50 euro a 10 euro il settimanale (12 per i non residenti), da 22 euro a 35 euro l’abbonamento mensile (40 per i non residenti), 75 euro il trimestrale (90 per i non residenti), e 230 l’annuale (275 per i non residenti).

Gli stalli ubicati in centro

Discorso diverso per gli stalli di sosta ubicati in centro, circa 216. In questo caso l’incremento della tariffa è più consistente. Gli abbonamenti saranno disponibili solo nel numero limitato di 50 e costeranno 350 euro all’anno. La sosta oraria avrà i primi 20 minuti gratuiti e poi costerà 30 centesimi ogni mezzora, 5 euro per tutta la giornata. Il sistema elettronico della colonnina garantirà la rotazione, considerato che si dovrà inserire la targa per il pagamento e non si potranno ottenere proroghe.

"Abbiamo applicato solo un aggiornamento Istat – ha spiegato il sindaco Bono – che porta l’abbonamento annuale da 200 a 230 euro, mentre chi arriva da fuori avrà un sovrapprezzo del 5% in più. Ci sembra giusto, considerato che i residenti pagano già le tasse in città".