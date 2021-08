Le Suore Sacramentine lasciano Cesano Maderno dopo 118 anni e lasciano dietro di loro ricordi indelebili.

A causa della mancanza di vocazioni, l'Istituto si vede costretto a ridimensionare le presenze delle sue comunità sul territorio e così, da qui al prossimo giugno, anche le ultime consacrate se ne andranno. In città chiuderanno due comunità, quella di via Giuliana Ronzoni, legata alla scuola dell'infanzia, e quella di via Santa Gertrude Comensoli, legata alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

Le partenze dalla comunità di via Comensoli

Due le consorelle che andranno via da via Santa Gertrude Comensoli entro la fine di ottobre: la superiora e direttrice della scuola primaria, suor Graziella Alborghetti, ritornerà a San Vittore Olona, comune della città metropolitana di Milano da dove era arrivata trentadue anni fa e dove aveva svolto l'opera di insegnante e di referente dell'attività oratoriana per dieci anni, mentre suor Fatima Grigio andrà nella casa di preghiera di Ranica (Bergamo) delle Suore Sacramentine. Erano le ultime due rimaste: a gennaio se ne era già andata suor Bertilla Longoni, per problemi di salute, e qualche mese dopo suor Matilde Ogliari, mancata il 22 agosto.

Le partenze dalla comunità di via Ronzoni

Due le partenza anche dalla comunità delle Suore Sacramentine di via Ronzoni: la superiora, suor Domitilla Sinibaldi, è andata già a Roma e suor Carmela Martorano partirà a giorni per Valmadrera. Resteranno solo suor Maria Meazzo e suor Marilisa Rusconi, che continuerà a dirigere l'Opera Pia Giuliana Ronzoni per un altro anno scolastico ancora. Anche lei, a giugno 2022, dovrà lasciare la città.

In città dal 1903

Le Suore Sacramentine erano arrivate in città nel 1903 e da allora hanno saputo farsi amare da generazioni di cesanesi. La partenza delle religiose non interromperà l'opera delle scuole per cui per così a lungo si sono spese: l'Istituto scolastico di via Comensoli continuerà con la Facec, la fondazione che lo gestisce dal 2003, mentre la scuola dell'infanzia e il nido proseguiranno la loro storia ultracentenaria con l'Ente morale che lo guida da tempo.

