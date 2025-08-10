Le vecchie rotaie saranno rimosse prima della fine dei cantieri di metrotranvia

Lavori

Intanto l’Amministrazione continuerà a monitorare i lavori "per ridurre al minimo i disagi".

Le vecchie rotaie del tram a Desio saranno rimosse prima della fine dei cantieri di metrotranvia.

Sopralluogo lungo i cantieri di metrotranvia

Un impegno che il sindaco, Carlo Moscatelli, con gli assessori Fabio Arosio, competente per le Infrastrutture, e Nunzia Smiraglia, per i Lavori pubblici, hanno strappato durante il sopralluogo lungo la tratta desiana della metrotranvia con la Alpha General Contractor, l’azienda che ha rilevato la Cmc, e i tecnici comunali. "Abbiamo sottoposto alcune criticità relative al tratto desiano", ha spiegato il primo cittadino. In particolare occhi puntati sull’avvio del cantiere di via Milano che prevede la realizzazione della sottostazione elettrica e la gestione delle interferenze con i servizi presenti.

Metrotranvia: il cronoprogramma

E’ stata anche l’occasione per puntualizzare alcuni passaggi del cronoprogramma per la realizzazione della metrotranvia: a settembre-dicembre 2025 è prevista l’apertura del cantiere in zona ospedale, con impatto anche sull’ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale; a fine settembre è previsto il cantiere della sottostazione in via Milano. Il termine dei lavori è fissato per aprile 2028. Rispetto alle indicazioni ci potrebbe essere uno scostamento ma di un mese più o meno.

Cambia la data per la rimozione delle vecchie rotaie

"Abbiamo anche ottenuto un impegno importante - ha evidenziato il sindaco Moscatelli - L’azienda si è detta disponibile a rimuovere le vecchie rotaie lungo corso Italia prima del termine dell’opera, anziché lasciarle fino alla fine dei lavori come inizialmente previsto. Un segnale di attenzione alla città". Intanto, l’Amministrazione continuerà a monitorare i lavori "per ridurre al minimo i disagi".