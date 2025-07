Sopralluogo nei cantieri della Milano-Desio-Seregno

La consigliera delegata Caputo: "Le difficoltà che abbiamo dovuto superare in questi anni sono state tante e di grande complessità"

Dopo l’acquisizione di Cmc da parte della nuova società, il sopralluogo nei cantieri della metrotranvia Milano-Desio-Seregno.

Metrotranvia, da settembre più operai al lavoro

Nei giorni scorsi la consigliera delegata alle Infrastrutture della Città Metropolitana e i vertici di Alpha General Contractor, che ha acquisito il ramo di azienda della Cmc Ravenna, che ha in appalto i lavori della Milano-Desio-Seregno, hanno visionato i cantieri di questa imponente opera in fase di realizzazione. Il sopralluogo è stato successivo ad un primo incontro avvenuto a Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana, nei giorni precedenti, in cui si sono approfonditi gli aspetti tecnici correlati al passaggio di proprietà.

"Le attività nei cantieri proseguono positivamente"

La consigliera delegata, Daniela Caputo, si è detta soddisfatta dei due incontri:

"Ho potuto verificare personalmente che le attività nei cantieri proseguono positivamente e senza interruzioni e che sono stati avviati nel rispetto del cronoprogramma, gli asfalti relativi alla fase 1, ove previsti. Inoltre, ci è stato prospettato che da settembre vi sarà un aumento delle maestranze impegnate. La volontà dei nuovi vertici aziendali è quella di costituire una newco che, però, conservi il patrimonio storico di una cooperativa centenaria molto nota nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Al momento rimane operativa giuridicamente la Cmc attuale, fino a quando si perfezionerà l’iter di acquisizione delle procedure legate alle certificazioni".

"Superate tante difficoltà di grande complessità"

Rispetto alla situazione che si è presentata subito dopo l’avvio dell’opera, che aveva prospettato scadenze diverse, e i problemi che sono stati affrontati, ha poi aggiunto:

"Le difficoltà che abbiamo dovuto superare in questi anni sono state tante e di grande complessità, ma ho portato avanti, insieme a tutto il gruppo, che ringrazio, composto dall'ufficio metrotranvie della Città Metropolitana Milano, la direzione lavori di Mm e Cmc Ravenna, un progetto atteso da venti anni da uno dei territori più dinamici del nostro Paese".

Nelle scorse settimane Città Metropolitana ha incontrato le diverse Amministrazioni interessate dall’opera, comunicando il nuovo cronoprogramma e un ritardo di oltre due anni rispetto a quanto inizialmente preventivato.