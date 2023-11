Legionella: altri due casi a Lesmo, ma resta il mistero sulle cause

Dopo quello segnalato in via Ungaretti spuntano altri due casi di infezioni da legionella a Lesmo, per un totale di tre episodi quantomeno sospetti. Di cui due, purtroppo, fatali.

Legionella: altri due casi a Lesmo

A darne comunicazione è stato direttamente l’assessore Sara Dossola, che in occasione dell’ultimo Consiglio comunale ha chiarito la situazione emersa grazie a un’interrogazione del consigliere di opposizione Tino Ghezzi. Era stato lui, infatti, a chiedere lumi sulla situazione di via Ungaretti, finita drammaticamente a mollo in estate a causa dell’ondata di maltempo. In quell’occasione era anche stato registrato il decesso di un uomo, causato proprio dal batterio della legionella. Batterio che, stando a quanto emerso negli ultimi giorni, ha colpito anche in altri due casi, in via Po e in via Marina, mietendo una seconda vittima.

I controlli attivati

L’Amministrazione comunale ha collaborato attivamente con Ats e il dipartimento di Igiene e Prevenzione avviando una serie di azioni volte a informare le autorità competenti, come confermato dall'assessore:

"Con l’emergere di altri casi di legionella in altre zone del Comune distanti tra loro, BrianzAcque ha avviato un processo di rinnovo dell’acqua con l’apertura degli idranti. Ats invece ha prelevato campioni ed eseguito analisi sulle tubature dell’acquedotto nelle vicinanze delle zone in cui si sono verificati i contagi. I campioni sono risultati tutti negativi per quanto riguarda la legionella. Possiamo quindi confermare che non ci sia stata diffusione del batterio tramite le condutture idriche pubbliche".

