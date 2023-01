Leila, Simone e Brian nel presepe sotto le stelle a Verano

Dopo tre anni di stop torna a Verano Brianza la rappresentazione vivente della natività e a rappresentare la sacra famiglia ci saranno i Ferrè.

L'evento nel giorno dell'Epifania

Tutto pronto per la grande messa in scena che sarà allestita in zona chiesa vecchia il 6 gennaio a Verano. Quest'anno ci saranno diverse novità, la natività si svolgerà infatti «sotto le stelle», tra la magia di luci, fiaccole, bracieri e sistemi luminosi. Si comincia nel pomeriggio alle 16.45 con la preghiera insieme e poi alle 17, prenderà il via la grande rappresentazione vivente.

La sacra famiglia

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, il gruppo di volontari allestirà il villaggio arabo con tutte le ambientazioni, la capanna e il piccolo gregge accanto, animate dalla presenza di decine di comparse in costume che richiamano sempre tanti visitatori su viale Rimembranze.

A impersonare la sacra famiglia di Nazareth ci saranno quest’anno Leila Tognacca, insegnante di danza in paese, il marito Simone Ferrè, che è allenatore dell’Asdo Verano e il piccolo Brian di tre mesi.

La cena in oratorio

Alla messa in scena della natività, seguirà un momento di condivisione in oratorio all’insegna del brasato e polenta al costo di 10 euro, un’occasione per stare insieme, ma anche per raccogliere fondi per la parrocchia. La partecipazione alla cena è su prenotazione, ma sarà possibile anche fare l’asporto. Nel corso della giornata l’oratorio sarà aperto anche per la merenda e saranno preparati vin brulè, caldarroste e the. La giornata di festa si chiuderà con un momento di preghiera nella grotta, attorno alle 21.