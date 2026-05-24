L'”Einstein” brianzolo è ancora medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica

Che si tratti di Calcolo mentale, di Matematica o Informatica, Matteo Cappiello, 16enne di Meda che frequenta la classe terza al Liceo Volta di Milano, riesce sempre a sorprendere: il giovanissimo «genio dei numeri» brianzolo ha infatti recentemente conquistato una medaglia di bronzo e una d’oro ed è già pronto per la prossima sfida.

Matteo Cappiello è un genio dei numeri

«C’è sempre da migliorare e ogni errore o imperfezione mi spinge ad andare ad approfondire quella parte di teoria che magari non conosco bene», dice con la modestia tipica dei migliori, anche se, a vedere i risultati, è facile credere che di segreti per lui la Matematica ne ha ben pochi. Anche se non ha abbandonato la sua prima vera passione, quella per il Calcolo mentale, che già quando frequentava la scuola secondaria di primo grado Traversi gli ha dato immense soddisfazioni.

Secondo alla gara nazionale di Calcolo mentale

«Ad aprile ho partecipato alla gara nazionale a Lucca e mi sono classificato secondo tra gli studenti delle superiori e 13esimo assoluto – racconta – Bisogna sempre mantenere la concentrazione, in 80 minuti di prova bisogna dare il massimo, senza permettersi momenti di “riposo”».

Terminata questa competizione, è andato a Volterra, sempre in Toscana, per frequentare il terzo stage di Informatica dove sono stati selezionati i partecipanti italiani alla «Western European Olympiad in Informatics (Weoi)» che si terrà in Lussemburgo dal 26 al 28 giugno. Una prova internazionale che riunisce giovani talenti provenienti da vari paesi dell’Europa occidentale e dove Matteo spera di portare alto il nome dell’Italia.

In Grecia ha ottenuto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Matematica dei Balcani

«Concluso lo stage sono volato in Grecia, a Salonicco, per la “Balkan Mathematical Olympiad”, la mia prima gara internazionale – prosegue – Ho conquistato la medaglia di bronzo a un punto dall’argento e questo mi scoccia un po’, ma sono comunque soddisfatto».

A sfidarsi circa 140 ragazzi delle scuole superiori provenienti dall’area dei Balcani e da nazioni ospiti, che si sono messi alla prova con quattro problemi di Algebra, Geometria, Combinatoria e Teoria dei numeri.

«Il primo è quello che ha mietuto più vittime – ammette Matteo – Era davvero complicato».

Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica

Sempre a Salonicco il 16enne ha svolto la prova valida per le Olimpiadi italiane di Matematica, dove ha ottenuto la medaglia d’oro, replicando il successo dell’anno scorso, e si è piazzato 12esimo assoluto.

«Il terzo problema mi ha messo in difficoltà, ma sono riuscito a compensare con il quinto e alla fine ho raggiunto il mio obiettivo», commenta con orgoglio.

Ora lo stage per l’Olimpiade internazionale di Matematica a Shangai

E ora staccherà un attimo il cervello? Assolutamente no. Domenica è infatti partito per Pisa, per uno stage di Matematica, il preImo. Una full immersion di esercizi che permetterà di individuare i migliori talenti in vista della 67esima Olimpiade Internazionale di Matematica (Imo), che si terrà in Cina, a Shanghai, a luglio. Magari l’ennesima occasione in cui Matteo potrà brillare.