Raccontare il territorio attraverso la voce di chi lo vive quotidianamente. Questa la "mission" del programma in onda ogni giorno su Rai Isoradio "Le Casellanti" che ieri, lunedì 3 aprile, è arrivato a Lentate sul Seveso.

Lentate sul Seveso protagonista nel programma di Rai Isoradio

Sul posto, Ivan Cardia arrivato da Roma con tutta la strumentazione, mentre dallo studio di Saxa Rubra sono intervenuti Nicoletta Simeone, Max Bernardi e Alessandro Cavalieri.

Tanta la partecipazione dei cittadini lentatesi che, approfittando dell'occasione, hanno fatto da vera e propria vetrina per la cittadina brianzola, raccontandone bellezze, tradizioni, storia e artigianato.

Un po' di storia e di tradizioni

Nel corso degli interventi hanno preso parola anche due giovani lentatesi che hanno proseguito l'attività artigianale della famiglia mentre un'altra cittadina ha raccontato la storia di Lentate, ricordando aneddoti del passato legati al borgo.

All'interno del programma radiofonico infatti si toccano le più svariate tematiche da quella geografica a quella storica, passando per l' enogastronomica e i dialetti. Il tutto con un registro simpatico, leggero, ricco di energia e trasversale.

Un momento di aggregazione che è piaciuto ai cittadini che hanno potuto così far conoscere Lentate attraverso un mezzo affascinante come la radio.

Il mese scorso la tappa a Concorezzo

Non è la prima volta che il programma di Rai Isoradio fa tappa in Brianza. Il mese scorso infatti la troupe di Ivan Cardia era arrivata a Concorezzo, anche in questo caso per raccontare le bellezze del borgo. Presenti, tra gli altri, il sindaco Mauro Capitanio e il nboto cantante Gatto Panceri.