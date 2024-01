Lesmo-Correzzana: ecco la nuova bretella che "bypassa" il centro storico

Questa strada s’ha da fare. Dopo anni di incertezze, dubbi e rinvii, prende sempre più corpo la nuova "bretella" che collegherà Lesmo e Correzzana tra via 25 Aprile e via Principale.

La bretella tra Lesmo e Correzzana

Un progetto ipotizzato già negli anni ‘90 e poi successivamente rispolverato nel 2017 dall’Amministrazione del sindaco Roberto Antonioli che, allo scopo, aveva chiesto e ottenuto un importante finanziamento da oltre 1 milione di euro da parte di Regione Lombardia. Ora il piano d’intervento è (quasi) nero su bianco. Nel dettaglio, la nuova strada si innesterà sulla SP7 all’altezza del residence "Lesmo Green" e di via Lega Lombarda, alla cui intersezione sorgerà una rotatoria.

Centro storico salvo dal traffico

Proseguendo in direzione della ditta "Named", la bretella arriverà sino a via Principale, sul territorio di Correzzana, una manciata di metri prima del condominio "La Cerchia", dove dovrebbe essere realizzata una seconda rotonda per regolare con maggior sicurezza la viabilità.

"La volontà è quella di deviare il traffico sulla nuova strada e liberare così il centro storico di Lesmo - ha spiegato l’assessore Federico Mistò - La strada sarà classificata come “Provinciale”, quindi ci saranno delle misure da rispettare. La larghezza complessiva sarà di 8 metri, motivo per cui dovremo procedere con una serie di sbancamenti per poter ampliare l’attuale carreggiata, che peraltro sarà affiancata da un tracciato ciclopedonale protetto. Di contro, verranno declassate a strade comunali sia via Messa che via 4 Novembre".

Un occhio alla piazza

Un aspetto non di poco conto, visto che questo scenario apre una serie di opportunità per il Comune di Lesmo. In primis, la possibilità finalmente di mettere mano a piazza Dante e regalare alla comunità una piazza degna di questo nome. La passata Amministrazione, con questo progetto, ipotizzava di poter chiudere al traffico via 4 Novembre e renderla un’isola pedonale con affaccio sull’area delle ex scuole elementari. E non è escluso che l’idea possa essere ripresa anche dall’attuale Esecutivo del sindaco Francesco Montorio.

I costi

Il quadro economico stimato si aggira su 1 milione e 500mila euro. Attraverso il Piano Lombardia, la Regione ha già garantito l’erogazione della parte più sostanziosa, ovvero 1 milione e 100mila. Una cifra che, va detto, sarebbe stata più che sufficiente se l’opera fosse stata messa in campo solo pochi anni fa, prima dell’esplosione dell’inflazione, come originariamente previsto dalla Giunta Antonioli. Ora, invece, ballano almeno 400mila euro. Una differenza che ufficialmente dovrà essere ripartita tra i Comuni di Lesmo e Correzzana, ma che sostanzialmente verrà sborsata dal primo, ovvero il capofila e promotore del progetto. Le risorse in cassa non mancano, ma l’intenzione dell’Amministrazione resta quella di poter usufruire di eventuali contributi o finanziamenti ad hoc in arrivo sempre da Provincia o Regione.

Le tempistiche

Per quanto riguarda i lavori, il progetto esecutivo dovrebbe essere approvato entro il dicembre del 2024, con conseguente apertura del cantiere nel marzo del 2025. L’intervento proseguirà per tutto l’anno fino a maggio 2026: una scadenza tassativa, visto che per il Piano Lombardia tutte le opere in agenda dovranno essere concluse entro il giugno di quell’anno.