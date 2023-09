Lesmo in festa per la visita di monsignor Mario Delpini

Comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana in festa per la vista del vescovo di Milano. Accoglienza delle grandi occasioni, e non poteva essere altrimenti, quella riservata a monsignor Mario Delpini ieri sera, venerdì 8 settembre 2023, prima all'oratorio San Giuseppe di Lesmo e poi nella chiesa Santa Maria Assunta.

A fare gli onori di casa don Mauro Viganò, responsabile della comunità pastorale, don Stefano Borri, responsabile della pastorale giovanile oltre ai vicari parrocchiali don Maurizio Ormas, don Gianni Viganò e don Giuseppe Maggioni.

La benedizione dei bambini in oratorio

Oltre ai sacerdoti, ad accogliere Delpini c'erano soprattuto centinaia e centinaia di bambini di tutte le età che hanno affollato il piazzale dell'oratorio in attesa del vescovo. Accanto a loro, in prima fila, c'erano anche gli ospiti della Lega del Filo d'Oro di Lesmo.

Dopo la benedizione impartita ai fanciulli da parte del vescovo, si è formato un corteo che ha accompagnato Delpini nella chiesa parrocchiale per la celebrazione della messa, accompagnato dai piccoli in festa, che hanno illuminato la processione tenendo in mano le stelle filanti e braccialetti fluorescenti.

Ad attenderlo in chiesa, oltre ai fedeli, c'erano anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Lesmo, Camparada e Correzzana oltre ai membri delle associazioni del territorio.

L'accoglienza a monsignor Delpini

Il saluto del parroco