Lesmo: la Bcc Brianza e Laghi "regala" al Comune una nuova sede per le associazioni

La Bcc Brianza e Laghi "regala" al Comune di Lesmo una nuova sede per le associazioni. Lo storico accordo, siglato oggi pomeriggio martedì 9 maggio, prevede la cessione gratuita all'ente pubblico dei locali siti in via Manzoni appartenuti all'istituto di credito cittadino.

Comunità e inclusione sono parole condivise tra Comune di Lesmo e la Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, parole alla base della loro collaborazione che si è concretizzata dopo un percorso costruito in questi mesi attraverso un dialogo che ha coinvolto diversi interlocutori delle reciproche realtà. Infatti la Bcc ha generosamente messo a disposizione dell’Amministrazione comunale, in forma completamente gratuita, due immobili di grande valore siti in via Manzoni vincolando gli stessi a un utilizzo per fini sociali e sanitari. Strutture oggi sfitte, ma che fino a pochi anni hanno ospitato la sede di "Vita Nuova" e di alcuni uffici della banca stessa. L'accordo, per il momento, resterà in vigore sino al 2025, ma potrà essere rinnovato successivamente.

Da piazza Dante a via Manzoni

Epilogo di un dialogo intrapreso per dare una risposta concreta al bisogno della comunità di avere spazi che, anche a fronte dei futuri scenari urbanistici, come la definizione della piazza Dante e la costruzione del Centro civico in Piazza Roma, possano ospitare le realtà associative che concorrono al benessere di tutti. Ne hanno dato oggi ufficiale notizia il presidente della BCC Brianza e Laghi Giovanni Pontiggia e il sindaco di Lesmo Francesco Montorio che hanno firmato, presso la sede municipale, il relativo accordo.

"Attenzione e sensibilità verso il territorio"

Grande soddisfazione da ambo le parti alla presentazione odierna:

"La concessione in comodato gratuito degli immobili di Via Manzoni, quale sede per le associazioni lesmesi, dimostra ancora una volta la particolare attenzione e sensibilità che la Banca, anche dopo la fusione, presta nei riguardi della realtà associativa locale, linfa e comparto vitale della comunità. Una decisione che ancora una volta evidenzia la specificità del nostro modo di essere Banca, che vive nella comunità, opera per la comunità, è patrimonio culturale e valoriale oltre che economico della Comunità dei Soci, espressione del territorio in cui opera e dove è nata. Un gesto che assume particolare valore nell’anno in cui si celebrano i 70 anni della fondazione della nostra Banca".

"Opportunità importante per tutta Lesmo"

Parole che fanno eco a quelle del sindaco:

“Nel segno di un rinvigorito rapporto con la BCC Brianza e Laghi si offre oggi un’opportunità importante per Lesmo. Infatti, come abbiamo detto più volte, per avviare un concreto progetto di riqualificazione di piazza Dante, occorre prima dare risposte alle esigenze delle associazioni, delle persone, oggi lì presenti. Siamo grati alla BCC Brianza Laghi per questo gesto generoso e per la fiducia che viene data all’operato di questa Amministrazione. Ringrazio personalmente il Presidente Giovanni Pontiggia per la diponibilità e la grande comprensione mostrata nei confronti anche delle nostre esigenze, agevolata dalla sua passata esperienza di Sindaco”.

Un iter lungo e complesso

Presenti alla firma dell'accordo anche il vicepresidente della Bcc, Dario Tremolada, e la Giunta al completo:

"L’importanza strategica di questa scelta deliberata dal CdA della Banca e la altrettanto decisa volontà della Giunta di Lesmo

di concretizzare l’operazione - rimarca Tremolada - L’importanza di questi immobili, la loro presenza storica nel contesto locale e sociale ed il loro futuro utilizzo al servizio della comunità dimostra la lungimiranza dei primi soci fondatori delle nostre Banche di credito cooperativo. Nella convinzione che l’Amministrazione saprà valorizzare al meglio questa opportunità, Auguro agli immobili di Via Manzoni Nuova Vita”

Per l’assessore Sara Dossola: