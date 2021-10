Lesmo, tutto pronto per il ritorno delle campane

Un momento importante per la comunità, che proprio domenica 17 ottobre si riunirà per dare il "bentornato" alle campane con una giornata di festa. A dare l'annuncio sono stati il parroco don Mauro Viganò e il coadiutore don Stefano Borri, che in un simpatico video caricato sul canale Youtube della parrocchia, hanno voluto comunicare il lieto evento. Le campane, ricordiamo, erano state smontate dalla torre per effettuare un importante intervento di manutenzione straordinaria. Lavori che ormai sono giunti al termine anche grazie alla grande generosità dei fedeli, che attraverso offerte e donazioni, hanno coperto buona parte della spesa per il restauro.

Domenica di festa con gli Amici del Masciocco

La festa comincerà alle 11 con la Messa Solenne presieduta da Antonio Mattiazzo, vescovo emerito di Padova; a seguire la benedizione delle campane nel giardino parrocchiale. Dalle 13 il momento conviviale in oratorio, dove sarà possibile pranzare grazie agli Amici del Masciocco e il loro ricchissimo menù con cassoeula, lasagne, brasato e polenta. Pietanze che potranno essere consumate in loco (necessario il Green Pass) oppure d'asporto. Nel pomeriggio concerto del coro alpino "Ai Preat" di Busto Arsizio e caldarroste per tutti.