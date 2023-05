Dopo un primo rinvio a causa del maltempo, nelle ultime ore l'Amministrazione comunale di Vimercate ha comunicato che l'evento Dream Fly Day, in programma per domenica 7 maggio al Campo sportivo di Via Lodovica ad Oreno, è rinviato a data da destinarsi.

L'evento Dream Fly Day rinviato a data da destinarsi

Il rinvio anche in questo caso è dovuto alle previsioni del tempo che non sono particolarmente favorevoli. Dunque nulla da fare, almeno per il momento, per gli appassionati di volo che si erano segnati l'evento, organizzato dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Desio con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, sul calendario.

Nel corso dell'evento, lo ricordiamo, ci sarebbe stato spazio anche per la commemorazione di Simona Ravasi paracadutista scomparsa nel 2020 e per la solidarietà con la raccolta per tutta la giornata di generi di prima necessità e di primo soccorso da destinare alla popolazione ucraina