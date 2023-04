Dream Fly Day a Oreno rinviato a domenica 7 maggio

A causa delle avverse condizioni meteo previste per domenica 30 aprile l'evento Dream Fly Day dedicato a Simona Ravasi è stato posticipato a domenica 7 maggio.

Dream Fly Day a Vimercate rinviato a domenica 7 maggio

L'appuntamento, in programma al campo sportivo di via Lodovica ad Oreno, resta confermato ma slitta dunque di una settimana perché domenica 30 aprile è prevista pioggia.

Si tratta di una bella iniziativa in cui sarà possibile assistere al lancio dei paracadutisti professionisti e prenotare voli turistici in elicottero. Il tutto in memoria di Simona Ravasi, giovane vimercatese scomparsa nel gennaio del 2020 a soli 28 anni a causa di un malore.

Ad organizzare l'evento l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Desio, con il patrocinio dell’assessorato allo Sport. Il programma prevede alle 10 l’arrivo dell’elicottero con tre lanci sportivi di paracadutisti dall’elicottero con atterraggio all’interno del campo da calcio previsti alle 11, 14.30 e 17.

Sarà possibile inoltre effettuare dei voli turistici con l’elicottero sull’area di Vimercate, servizio offerto a pagamento e su prenotazione. Spazio, come detto, anche alla commemorazione di Simona Ravasi, paracadutista di Vimercate, scomparsa nel 2020, e alla solidarietà con la raccolta per tutta la giornata di generi di prima necessità e di primo soccorso da destinare alla popolazione ucraina.