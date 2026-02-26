L’ex guardia medica si trasferisce alla Casa di comunità

Da lunedì prossimo, 2 marzo, la postazione di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Cesano Maderno sarà operativa alla Casa di comunità, in via San Carlo 2. Lo annuncia l’Amministrazione comunale con una nota ufficiale.

L’accesso alla postazione di continuità assistenziale è possibile solo chiamando il numero 116117, al quale rispondono medici che – tramite videochiamata o consulto telefonico – gestiscono in prima istanza le richieste dei cittadini e, se necessario, li indirizzano verso il servizio più idoneo in base ai bisogni di salute.

“La nostra Amministrazione comunale ha sempre ritenuto fondamentale impegnarsi e lavorare, di concerto con le Istituzioni sanitarie, per creare una Cittadella della salute nella nostra città che sia un punto di riferimento certo ed affidabile per i cittadini – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – Lo abbiamo dimostrato, in questi anni, rinnovando e potenziando le farmacie comunali, aumentando gli spazi a disposizione degli ambulatori medici e creando percorsi di ascolto e di monitoraggio aperti a tutti, così da non lasciare nessuno indietro e consentire controlli, visite e cure anche ai soggetti più fragili o bisognosi. Il trasferimento del servizio di continuità assistenziale alla Casa di comunità andrà ad integrarsi con le altre misure attive e che saranno introdotte in città per garantire a tutti una valida offerta sanitaria sul nostro territorio, consapevoli di quanto siano fondamentali i presidi sanitari di prossimità”.