Lezioni speciali coi volontari della Protezione Civile per 250 studenti

Grande successo per il programma promosso dal Gruppo di Protezione Civile di Desio, che ha visto partecipazione di circa 250 ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio, tutti particolarmente interessati.

Volontari della Protezione Civile nelle scuole

L’iniziativa, avviata nel 2018, mira a sensibilizzare i più giovani sui temi della Protezione Civile e dell’importanza della cura dei beni pubblici, e ha riscosso una notevole partecipazione. Le lezioni si sono tenute nel corso dei mesi di febbraio e marzo.

Durante gli incontri i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile, apprendendo le nozioni fondamentali rispetto alle attività di soccorso, alla prevenzione dei rischi e all’importanza del volontariato.

Attività didattiche per conoscere il lavoro della Protezione Civile

Attraverso attività didattiche interattive e coinvolgenti, gli studenti delle scuole di Desio hanno imparato a riconoscere i pericoli, ad adottare comportamenti sicuri e a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio comune.

Il Gruppo di Protezione Civile di Desio ha quindi espresso la propria soddisfazione per l’esito positivo del programma e ha ringraziato le scuole e gli studenti per la loro partecipazione attiva e il loro entusiasmo. L’iniziativa, come hanno spiegato i volontari,