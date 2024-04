Cambio al vertice della Protezione Civile di Desio: Franco Arienti passa il testimone a Gianluca Marino, nuovo coordinatore del Gruppo comunale cittadino.

Nuova guida per la Protezione Civile

La Protezione Civile di Desio ha una nuova guida. Si tratta di Gianluca Marino, nuovo coordinatore del Gruppo comunale cittadino: per decreto firmato dal sindaco, Simone Gargiulo, subentra al posto di Franco Arienti, che ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo quasi 30 anni anni di servizio da coordinatore. Si terrà giovedì 11 aprile 2024 la cerimonia per la consegna del Decreto di Nomina al nuovo responsabile.

Il passaggio ufficiale giovedì 11 aprile

Il passaggio ufficiale con il cambio al vertice della Protezione civile avverrà giovedì 11 aprile alle 17. L'Amministrazione per l'occasione ha convocato una conferenza stampa presso la Sala Giunta del Palazzo comunale (2° piano – piazza Giovanni Paolo II, ingresso A): in programma la consegna di un riconoscimento al Coordinatore uscente Franco Arienti e la presentazione del Decreto di nomina al coordinatore che subentra, Gianluca Marino.

In serata momento conviviale in sede

Saranno presenti per l'occasione il sindaco, Simone Gargiulo, il vicesindaco, nonché assessore alla Sicurezza, Andrea Villa, il comandante del Corpo di Polizia Locale, Cosimo Tafuro, una rappresentanza del Corpo di Polizia Locale e una del Gruppo Comunale di Protezione Civile. In serata, poi, alle 20 si terrà un momento conviviale con le autorità, la Polizia Locale e i volontari alla sede del Gruppo comunale di Protezione civile in via Partigiani d'Italia 7.