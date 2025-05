Libereparole chiude l'anno con un saggio

Molto partecipato il saggio di fine anno del laboratorio di poesie Libereparole all'Università del Tempo Libero della Valle del Lambro "Carlo Tremolada" di Triuggio.

Saggio Libereparole

Il laboratorio Libereparole è curato da Iride Enza Funari presso l’Università del Tempo Libero di Triuggio e, in occasione del saggio di fine anno, ha messo in scena una breve performance dedicata all’opera poetica di Oppiano, poeta greco del II secolo dopo Cristo dal titolo Halieutica - L’arte della pesca. Durante la performance alla lettura del testo antico le poetesse del laboratorio si sono alternate con le loro liriche ispirate a questo poema. Un connubio tra poesia antica e contemporanea per far rivivere le creature che abitano il mare; sorgente di ispirazione e metafora del vivere con le sue meraviglie, sofferenze e contraddizioni. Le componenti del laboratorio hanno lavorato tutto l’anno sia sul poema di Oppiano che su altri poeti contemporanei.

Le componenti del laboratorio

“Sono felice di lavorare con Jolanda Bisceglia, Maria Ausilia Casiraghi, Angela Lissoni, Carmen Manzoni, Anna Plantamura, Carla Rossi, Giusy Zardoni e Marisa Canali. Un gruppo affiatato che si prodiga per la realizzazione del laboratorio che rappresenta un momento di serenità e armonia sincera che nasce dal piacere di scrivere e condividere le proprie parole” sottolinea Iride Enza Funari. All'incontro, partecipato e coinvolgente, che ha concluso l'anno accademico, erano presenti, oltre alla rettrice dell'Università, Rosanna Zolesi, anche diversi docenti, insieme alla vicesindaca Claudia Cattaneo, l'assessora alle Politiche culturali, Betty Sala e il poeta Giulio Redaelli.