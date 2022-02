Anche una messa di suffragio

Libro e partita benefica in ricordo di Luca Attanasio. Lunedì e martedì a Limbiate le commemorazioni a un anno dall'omicidio dell'ambasciatore in Congo

La presentazione di un libro che racconta la vita di Luca Attanasio aprirà le commemorazioni organizzate dal Comune di Limbiate a un anno dall’omicidio dell’ambasciatore in Congo. Lunedì 21 febbraio, vigilia dell’anniversario, alle 20,30 al teatro comunale il pubblico potrà assistere al debutto del libro "Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace" scritto dal giornalista Fabio Marchese Ragona in collaborazione con la famiglia del diplomatico, su proposta dell’Amministrazione comunale.

"Libro dedicato ai giovani"

"Questo libro è dedicato ai giovani, racconta la vita di Luca da quando era ragazzino e tutte le sue esperienze - ha ricordato il papà Salvatore Attanasio - Luca era riflessivo, pensava a lungo prima di prendere le sue decisioni ma non si fermava mai, era sempre in movimento". Il testo ripercorre la vita dell’illustre limbiatese attraverso le voci di famigliari, amici, colleghi che hanno collaborato con lui nella realizzazione di importanti progetti. Il ragazzo cresciuto in oratorio San Giorgio inseguendo grandi sogni, il lavoro di diplomatico vissuto come missione di pace, la semplicità e l’umanità con cui si metteva al servizio di chiunque avesse bisogno.

Messa e benedizione al cimitero

Durante la serata condotta dalla giornalista Antonella Napoli, si susseguiranno interventi e testimonianze di amici e colleghi di Luca e delle autorità presenti. Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail a staff.sindaco@comune.limbiate.mb.it. Martedì 22 febbraio al cimitero Maggiore alle 11 presentazione del monumento-scultura realizzato dall’artista Dario Brevi. Seguirà la benedizione del sepolcro. Alle 18,30 in chiesa San Giorgio verrà celebrata una Messa di suffragio.

In campo la Nazionale cantanti e Play2Give

"Dalla periferia d’Italia alla periferia del mondo-Ricordando Luca" è l’iniziativa in programma martedì 22 febbraio alle 15, sul campo di calcio dell’oratorio San Giorgio che accoglierà una partita benefica tra la formazione Play2Give allenata da Fabio Capello e sostenuta da giovani artisti, influencer e youtuber e la Nazionale Italiana Cantanti, presieduta da Enrico Ruggeri.

Evento a sostegno della Fondazione Mama Sofia

La manifestazione sostiene la nascita della Fondazione Mama Sofia di Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore originario di Limbiate.

Prima dell'inizio della partita, un video ricorderà la vita del diplomatico, seguirà un minuto di silenzio in contemporanea alle Ambasciate Italiane all'estero. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social delle due squadre. Le maglie indossate in campo saranno autografate dai calciatori per e devolute in beneficenza su Charity Star.