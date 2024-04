Licenziamenti alla Flowserve Valbart, si mobilita la politica locale e regionale. Il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni, il consigliere della Lega Alessandro Corbetta e il Pd di Monza e Brianza in campo a sostegno dei lavoratori all'indomani dell'annuncio da parte della multinazionale americana del prossimo taglio di 61 dipendenti.

Già nella serata di ieri, giovedì 11 aprile 2024, il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni ha espresso tutta la sua preoccupazione per quanto sta avvendendo alla Flowserve Valbart. Una situazione che ricalca quanto accaduto già nel gennaio del 2020, quando vennero "salvati" 60 posti di lavoro anche grazie alla mediazione della stessa Amministrazione comunale e dell'allora Senatore Emanuele Pellegrini.

"Nella giornata di oggi ho purtroppo appreso la notizia dalle organizzazioni sindacali, Fiom Cgil Fim-Cisl e RSU Flowserve Mezzago - ha scritto ieri il primo cittadino mezzaghese - In un comunicato congiunto, indirizzato in copia anche al sottoscritto, hanno chiesto una audizione urgente alla Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione di Regione Lombardia per illustrare la situazione. Nel tardo pomeriggio ho manifestato ai rappresentanti la mia piena disponibilità ad essere fattivamente vicino ai lavoratori congiuntamente con il Consigliere Regionale Alessandro Corbetta che, così come avvenuto in passato con il già Senatore Emanuele Pellegrini , ha subito raccolto la mia richiesta di supporto. Esprimo a nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale di Mezzago la vicinanza ai lavoratori con l'auspicio che anche questa volta Flowserve Valbart possa addivenire a considerazioni meno penalizzanti per i propri lavoratori".

Pochi minuti fa anche il Partito Democratico di Monza e Brianza ha espresso tutto il suo sostegno verso i dipendenti della multinazionale americana.

"Il PD Monza Brianza esprime la propria vicinanza e solidarietà ai 61 lavoratori della Flowserve Valbart di Mezzago che ha deciso di avviare nei loro confronti un procedimento di licenziamento collettivo - si legge in una nota stampa diramata poco fa - Ancora una volta siamo di fronte ad una scelta unilaterale che tratta i lavoratori solo come numeri senza considerare la loro dignità e il loro diritto al lavoro. Saremo al loro fianco in questa battaglia e ci attiveremo ad ogni livello attraverso i nostri rappresentanti affinché le istituzioni usino tutti gli strumenti necessari ed in loro possesso per scongiurare questa ennesima ingiustizia. Ci preoccupa molto vedere ancora una volta il nostro territorio vittima di delocalizzazioni figlie di scelte industriali sbagliate che non possono sempre ricadere su chi lavora. Chi guida Regione Lombardia ed il Governo continua a non occuparsi in modo concreto di politiche industriali in grado di accompagnare e guidare le aziende nel contesto economico e lavorativo attuale impoverendo sempre più territori a vocazione industriale e produttiva come quello brianzolo. La lotta per il lavoro giusto e la dignità dei lavoratori è il cuore della nostra azione politica, per questo sosteniamo lo sciopero e il presidio dinnanzi alle portinerie aziendali che CGIL, CISL e le rsu presenti in

azienda hanno indetto per mercoledì 24 aprile".