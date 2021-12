Musica

Da settembre le prove del gruppo composto da quaranta elementi per il debutto con il concerto del 10 dicembre

Limbiate ha il suo coro gospel. Da settembre le prove del gruppo composto da quaranta elementi per il debutto con il concerto del 10 dicembre

Limbiate ha il suo coro gospel

Anche Limbiate ha il suo coro gospel. Da qualche settimana la formazione si sta ritrovando per le prove nella casa della musica della banda Corinna Bruni, in preparazione del grande concerto di debutto del 10 dicembre. Il coro Limbiate gospel è composto da quaranta elementi, tra loro anche l’assessore al Patrimonio pubblico e Mobilità Claudio Ceschini, che figura anche tra i fondatori.

Ideal dell'assessore Ceschini

"Mi piace molto la musica e ho pensato che Limbiate è una città grande ma non ha un gospel, così ho scritto un annuncio e l’ho fatto girare - ha raccontato l'assessore Ceschini - grazie al passaparola abbiamo composto il gruppo e a metà settembre abbiamo iniziato a ritrovarci per le prove". Il coro è composto da uomini e donne di varia età, tra loro anche alcune persone con già all’attivo un’esperienza simile.

Prove in corso per il concerto di debutto

"Ci troviamo tutti i lunedì con due maestri che ci insegnano ad usare al meglio la vocalità, abbiamo deciso insieme i brani da cantare. Per il nostro primo concerto ne proporremo tre" ha annunciato l’assessore. Un’esperienza elettrizzante per i componenti del Limbiate gospel che non vedono l’ora di mettersi alla prova davanti al pubblico. La loro musica renderà ancora più speciale l’attesa del Natale.