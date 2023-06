Limbiate in festa con il 10eLotto: vincita da 15mila euro

Limbiate in festa con il 10eLotto: vincita da 10mila euro. Complessivamente la dea bendata nell'estrazione di ieri, martedì 27 giugno, ha regalato ai fortunati 38mila euro.

Il 10eLotto ha premiato Limbiate: vinti 15mila euro

Nel concorso di martedì 27 giugno, secondo quanto riportato da Agipronews (Agenzia di stampa giochi e scommesse), da segnalare un totale di 38mila euro: le vincite più alte arrivano da Limbiate, e da Pantigliate, in provincia di Milano, entrambe grazie a un 7 Doppio Oro da 15mila euro. La fortuna ha bussato anche a Cusano Milanino, in provincia di Milano, con un 7 Doppio Oro, in questo caso da 8mila euro.

In tutta Italia nel 2023 vinti 1,9 miliardi di euro

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro in questo 2023. A maggio erano stati vinti 16mila euro a Desio.