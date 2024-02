Limbiate ricorda il suo ambasciatore: le iniziative a tre anni dalla scomparsa. Giovedì 22 febbraio preghiera al cimitero, Messa e i pensieri dei ragazzi, domenica premiazione del concorso artistico, tante iniziative anche in altre città

Tre anni fa l'omicidio di Luca Attanasio

A tre anni dalla scomparsa di Luca Attanasio il suo ricordo è vivo a Limbiate ma non solo. Nella comunità dove è nato e cresciuto l’ambasciatore ucciso in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021 sono in programma varie iniziative ma le commemorazioni coinvolgeranno anche altre città italiane. In questi giorni usciranno pure un podcast e un documentario.

Gli organizzatori delle commemorazioni

Le iniziative a Limbiate sono organizzate dall’Amministrazione comunale con la collaborazione delle parrocchie e delle associazioni aderenti alla Rete Limbiate.

«L’idea è quella di presentare la figura del nostro concittadino soprattutto alle nuove generazioni, così che il percorso di Attanasio possa essere di ispirazione a quanti devono ancora intraprendere un percorso di vita e il suo messaggio di pace possa ispirare i più giovani» spiegano gli organizzatori.

Il programma delle iniziative a Limbiate

Giovedì 22 febbraio alle 15,30 commemorazione al cimitero Maggiore con un momento di preghiera alla presenza delle autorità. Alle 18 sul sagrato della chiesa San Giorgio «Un pensiero per Luca» (a cura del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio): letture e lancio di palloncini con cui voleranno i pensieri dedicati a Luca. Alle 18.30 in chiesa San Giorgio la Messa in ricordo di Luca celebrata dal cardinale Francesco Coccopalmerio.

Fino al 25 febbraio in Villa Mella è allestita la mostra delle opere in gara nel concorso artistico «Luca … uno di noi», dedicato alla figura dell’ambasciatore. L’iniziativa è promossa dal Circolo Acli Limbiate, Artisti… in corso e Rete Limbiate. La cerimonia di premiazione sarà domenica alle 16.30 in Villa Mella.

Tanti eventi in altre città italiane

Numerose anche le commemorazioni fuori Limbiate: il 21 febbraio un seminario a Palermo e un convegno a Monza, il 22 un incontro a Genova. Sabato invece a Salerno verrà intitolata una via a Luca Attanasio.

Documentario e podcast

Domenica 25 febbraio alle 22 su Rai Uno sarà trasmesso il documentario «Broken dream» e da oggi, martedì 20 febbraio, su RaiPlay Sound si può ascoltare il podcast «L’ambasciatore straordinario – Storia di Luca Attanasio».