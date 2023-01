Dopo la firma, nei giorni scorsi, del contratto con la ditta che si occuperà della realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno e che porterà in 38 mesi di cantiere a consegnare al territorio un’importante infrastruttura per la mobilità nell’area metropolitana, l'Amministrazione comunale di Desio fa il punto sugli interventi che saranno necessari in via Milano, dove la metrotranvia farà sentire il suo impatto.

L'impatto della metrotranvia sul territorio desiano e la riorganizzazione di via Milano

L’inizio del cantiere della metrotranvia, sottolinea il Comune in una nota, previsto per metà marzo 2023, impatterà dunque anche sul territorio desiano, che non si troverà impreparato all’evento. L'esecuzione dell'infrastruttura avrà un impatto anche per le attività commerciali dell’asse di via Milano, per questo si interverrà riqualificando il sistema della sosta che va nella direzione di valorizzare e rendere più attrattiva la città e il suo commercio.

L'intervento previsto

Con la realizzazione della metrotranvia sarà necessaria una completa riorganizzazione della via Milano: ciò comporterà una completa riorganizzazione dell’attuale sosta, oltre alla rimodulazione di alcuni percorsi pedonali e al contestuale ridisegno di alcune intersezioni stradali.

I bisogni

Diverse sono le necessità a cui porre attenzione, spiegano dall'Amministrazione comunale: ottimizzare e qualificare gli accessi al sistema della sosta veicolare a supporto degli esercizi commerciali di via Milano e delle strade limitrofe; incrementare gli standard di sicurezza stradale per gli utenti vulnerabili; riorganizzare parte dell’attuale sistema di sosta con soluzioni “smart parking” e di ricarica di veicoli elettrici (mediante fotovoltaico); implementare e realizzare alcune nuove aree da adibire alla sosta veicolare e ciclabile; aumentare gli itinerari ciclo-pedonali all’intorno dell’asse di via Milano.

Il progetto Desio da Vivere

Il progetto di riqualificazione di via Milano si inserisce all'interno del più ampio progetto "Desio da Vivere" per lo sviluppo del Distretto Urbano del Commercio che ha visto lo scorso mese di settembre la firma di un Accordo di Partenariato con l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Pro Loco APS di Desio e ARDEN. L’intento di "Desio da Vivere" è quello creare strumenti di governance per uno sviluppo sostenibile del territorio e per la realizzazione di programmi e di interventi a favore della competitività dei luoghi del commercio.