La linea Seregno – Carnate riparte dal 7 settembre

Dal 7 settembre riparte il servizio passeggeri della linea ferroviaria Seregno – Carnate. L’annuncio ufficiale dell’assessore regionale Franco Lucente, al termine del tavolo tecnico a Palazzo Lombardia.

Seregno – Carnate, si riparte dal 7 settembre

“Dopo un percorso di ascolto che ha coinvolto i territori e le Amministrazioni locali e in seguito alle verifiche tecniche da parte di Rfi e Trenord, abbiamo deciso, come promesso anche nelle precedenti riunioni, di riattivare la linea ferroviaria Seregno – Carnate a partire dal prossimo 7 settembre. Regione Lombardia dimostra, ancora una volta, la massima attenzione nei confronti dei cittadini della Brianza e del Lecchese, rispondendo in maniera concreta e veloce alla necessità di offrire un servizio rapido ed efficiente, capace di ovviare nel migliore dei modi al periodo di interruzione della linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco per i lavori della Pedemontana”.

I cantieri per la Pedemontana

Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, che oggi (mercoledì 3 giugno) ha presieduto il tavolo tecnico a Palazzo Lombardia convocato per l’interruzione della linea ferroviaria S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, nella tratta compresa tra Triuggio e Villasanta. All’incontro hanno partecipato gli amministratori locali e i consiglieri regionali dei territori interessati, nonché i dirigenti di Trenord, Rfi e Pedemontana. La riattivazione della R15 Seregno-Carnate avviene in concomitanza con l’avvio della fase di cantierizzazione per i lavori della Pedemontana, che dureranno sino al 28 agosto 2027. Il tempo di percorrenza, con fermate a Macherio/Sovico e Lesmo, sarà di 16 minuti e vi sarà un treno all’ora in entrambe le direzioni. Il primo e ultimo treno da Seregno sono previsti rispettivamente alle 7.10 e 20.10; il primo e ultimo convoglio da Carnate alle 6.38 e 20.38. Il servizio sarà attivato nelle giornate feriali.

L’assessore Lucente: “Risultato importante”

“Un risultato importante, raggiunto grazie alla collaborazione di tutti gli enti preposti e che ha tenuto conto anche delle esigenze dei viaggiatori, delle risposte a una serie di questionari proposti agli istituti scolastici e ai pendolari che, quotidianamente, si servono delle linee ferroviarie della Brianza e del Lecchese – ha aggiunto l’assessore regionale Lucente – Siamo convinti che, tra gomma e ferro, saremo in grado di predisporre un servizio di trasporto pubblico locale mirato e calibrato alle esigenze dell’utenza”.

Bus sostitutivi e coincidenze

Il servizio ferroviario sarà così riorganizzato: oltre alla riattivazione della linea ferroviaria R15 Seregno-Carnate, da Villasanta a Milano Porta Garibaldi ci sarà un treno ogni ora, mentre da Lecco fino a Triuggio l’offerta per gli utenti rimane invariata. Per quanto concerne i bus sostitutivi, da Triuggio ad Arcore il servizio sarà predisposto con la coincidenza dei treni della linea S8 da e per Milano; da Triuggio a Villasanta previste le fermate di Macherio, Biassono, Buttafava in coincidenza con la linea S7 da e per Milano.

Le parole di Corbetta

Molto soddisfatto anche il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Alessandro Corbetta: