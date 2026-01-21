Mercoledì 4 febbraio, il giorno del passaggio della fiamma olimpica a Seveso, si avvicina e l’Amministrazione comunale si sta adoperando affinché sia un momento indimenticabile per i cittadini chiamati, nel pomeriggio, ad accogliere per le vie del centro i tedofori lungo gli oltre 2 chilometri del percorso che partirà da viale Vittorio Veneto e attraverso corso Marconi, via Manzoni, via Redipuglia e via Ortles si concluderà su corso Isonzo.

L’invito ai commercianti: un prodotto per celebrare la Fiamma Olimpica

L’Amministrazione, in collaborazione con Confcommercio, lancia un’iniziativa diretta ai commercianti.

“Il 4 febbraio prossimo sarà un giorno storico per la nostra città con il passaggio della torcia olimpica – spiega l’assessore Marco Mastrandrea – Come Amministrazione stiamo lavorando per rendere la giornata una grande festa di sport, amicizia, comunità. E sarebbe bello che anche i nostri commercianti partecipassero inventando, laddove possibile naturalmente, un prodotto speciale, proprio per ‘celebrare’ la torcia olimpica (anche) a Seveso e quasi alla fine del proprio percorso, prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Spazio alla creatività quindi. Eventuali proposte a tema saranno raccontate sui nostri canali ufficiali. Grazie in anticipo a chi vorrà essere parte di una…storia olimpica”.

Borroni: “Rendiamo questa giornata indimenticabile”

Anche la sindaca Alessia Borroni invita gli esercenti a partecipare:

“Un evento straordinario attende Seveso. Per la prima volta, la fiamma olimpica attraverserà le strade della nostra città, portando con sé un messaggio di pace e di gioia. Per un giorno, Seveso sarà protagonista nel mondo: con i suoi cittadini, con il suo inno ‘Fino all’alba‘, con la sua voglia di esserci e di essere viva. Noi abbiamo fatto tutto il possibile perché Seveso fosse al centro di questo momento speciale. Ora tocca a voi: con la vostra creatività e la vostra fantasia, rendiamo questa giornata indimenticabile e dimostriamo, ancora una volta, quanto sappiamo essere unici”.

“Sicuramente le attività sevesine coglieranno al volo questa opportunità in quanto non manca loro iniziativa, fantasia e voglia di distinguersi”, aggiunge Roberto Ripamonti di Confcommercio Seveso.

Per comunicare al Comune la proposta è sufficiente inviare una mail con spiegazione e foto all’indirizzo comunicazione@comune.seveso.mb.it