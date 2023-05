"L’Italia è il Paese del dopo, adesso tutti a chiedere riforme". Il professor Maurizio Munda di Limbiate, da anni impegnato nella salute mentale, commenta con dolore e rabbia l’omicidio della psichiatra a Pisa

"L’Italia, il Paese del dopo". Con queste parole di dolore, rabbia e sgomento, il professor Maurizio Munda commenta l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, aggredita e uccisa davanti all’ospedale di Pisa dall’ex paziente Gianluca Paul Seung. Docente di diritto all’Itc Pacle Elsa Morante di Limbiate, Munda è impegnato attivamente da decenni nell’ambito della salute mentale. Ha presentato progetti e proposte anche al Parlamento italiano e al Parlamento europeo. Un impegno che è stato premiato con varie onorificenze, tra cui quella di Cavaliere e di Ufficiale della Repubblica italiana.

Improvvisamente, causa questo grave lutto, tutti chiedono riforme - ha notato il docente limbiatese - Provo rabbia. Sono 22 anni che chiedo riforme e le ho presentate in tutte le sedi istituzionali al fine di migliorare la vita dei disabili mentali e delle loro famiglie. Tutti esperti o presunti tali, gente che non ha né arte, né parte, parla senza sapere. Per carità, tutti hanno il diritto di esprimere il proprio parere, ci mancherebbe. Riaffermo per l’ennesima volta che solo chi vive sulla propria pelle può capire. A chi si agita per la corsa alle riforme, dico fino adesso dove eravate? L’emotività del momento deve essere equilibrata e messa da parte, lasciando lo spazio al buon senso, all’empatia, a leggi giuste e subito, senza perdere tempo, per permettere una vita dignitosa a chi soffre di disagio psichico e delle loro famiglie.

Munda ragiona sui gravi problemi nell’ambito della Psichiatria:

Tra tutti, mancanza adeguata di personale qualificato, taglio economico al sistema sanitario, carenza di strutture, servizi non offerti o grave limitazione di essi per i motivi sopra indicati. Poi c’è il danno maggiore, quello più grosso, che è messo in silenzio, nascosto come la polvere sotto lo zerbino e mi riferisco alla presenza in forma massiccia dell’ideologia applicata alla salute mentale. Sono poche le oasi felici non intaccate da un percorso ideologico. La salute mentale è di tutti e non ha colore politico. Stop alle decisioni prese o sostenute con tessera ideologica nel sistema sanitario.