Sessant’anni di incrollabile fede bianconera, tifando dagli spalti i campioni che hanno fatto la storia. Lo Juventus Official Fan Club Groane è entrato nel vivo dei festeggiamenti del 60esimo anniversario di fondazione, confermandosi il più antico della Lombardia.

Lo Juventus Club Groane festeggia 60 anni, è il più longevo della Lombardia

Fondato il 4 ottobre 1963 nella storica sede di via Isonzo a Bovisio Masciago, lo Juventus Fan Club è partito con una quarantina di soci e il consiglio direttivo diretto da Umberto Agradi, al quale poi è succeduto Artemio Porro che più di trent’anni fa ha passato il testimone all’attuale presidente, Roberto Brambilla.

Nel 2005, con la riforma del Centro coordinamento, il Club di Bovisio si è unito a quello di Barlassina, fondato anch’esso nel 1963, e a quello di Garbagnate, fondato nel 1964, per formare lo Juventus Official Fan Club Groane. Oggi conta 296 soci, con 64 abbonati allo stadio.

«Sono nel club dalla sua nascita, quando è stato fondato avevo 9 anni, sono stato prima socio, poi segretario e presidente - ha premesso - per me è come una seconda famiglia. I ricordi sono tanti, da quelli belli, come la finale di Champions League a Roma, alla strage allo stadio Heysel di Bruxelles, dove c’ero anch’io».

Le partite e l'impegno sociale

Tutte le domeniche il Fan Club organizza il pullman per andare a vedere le partite ma in questi anni si è consolidato anche l’impegno sociale.

«Abbiamo organizzato tante iniziative benefiche in favore dell’associazione Genitori ragazzi disabili di Bovisio e dell’Oasi 2 di Barlassina, per vent’anni anche la marcia non competitiva “caminada zebrada”» ha ricordato il presidente.

In questi sessant’anni, il fan club ha ricevuto la visita di grandi campioni bianconeri come Andrea Fortunato, Moreno Torricelli, Roberto Galia. In un’occasione i bianconeri bovisiani hanno incontrato anche lo storico capitano Alessandro Del Piero.

«Il nostro fiore all’occhiello è che in questi anni siamo riusciti a portare migliaia di persone allo stadio in tutta sicurezza, compresi tanti bambini alla loro prima esperienza - ha affermato Brambilla - la Juventus non l’abbiamo mai abbandonata, neanche durante il periodo del Covid, il nostro è spirito di appartenenza».

La festa

Per festeggiare il 60esimo, domenica dell’altra settimana i soci sono andati a Torino e a visitare la reggia di Venaria Reale, a ottobre c’è in programma una cena ufficiale all’hotel del polo sportivo della Juventus. Sabato il presidente Brambilla, con grande emozione, ha partecipato a Torino alla convention degli Juventus Club nel mondo.