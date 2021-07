Si è conclusa oggi l'ultima settimana di assistenza prima della pausa estiva per lo sportello digitale di Alisei e Auser. Le volontarie e i volontari delle due associazioni torneranno a settembre, dopo la pausa agostana, ad aiutare quanti continuano ad avere difficoltà nell’utilizzo del computer e dello smartphone o semplicemente hanno bisogno di supporto per navigare in internet.

Lo sportello di assistenza digitale riapre a settembre

Lo Sportello di Assistenza Digitale in un dialogo intergenerazionale chiude infatti giovedì 29 per riaprire a settembre. Stop momentaneo, insomma, per i tre sportelli in presenza attivi dall’aprile scorso ad Arcore, Cesano Maderno Villaggio Snia e Monza San Rocco. I volontari delle associazioni hanno finora dato assistenza a oltre 90 persone. Donne e uomini residenti in provincia. “Molti erano anziani, ma abbiamo aiutato persone di tutte le età”, spiegano i volontari.

Prima solo assistenza telefonica, poi in presenza

Nelle prime settimane, a causa della crisi sanitaria, il servizio di assistenza era solo telefonica. I volontari, infatti, a distanza cercavano di accompagnare l’utente alla soluzione del problema. Non certo una cosa semplice: “Lo sforzo, durante le conversazioni telefoniche, era quello di utilizzare un linguaggio comprensibile e preciso per farsi capire. E i risultati sono stati molto soddisfacenti: le persone, tentando e ritentando, riuscivano a risolvere il loro problema e il più delle volte non è stato necessario fissare un appuntamento in presenza”, spiegano i volontari di Auser e Alisei.

Per risolvere problemi di ogni tipo

Grazie a un questionario sottoposto ad alcuni di loro, le associazioni hanno anche monitorato l’andamento del servizio: “Abbiamo ricevuto richieste di ogni tipo – spiegano –. Molti anziani dopo aver ottenuto lo Spid, per esempio, non erano in grado di utilizzarlo: a quel punto abbiamo fornito loro consigli pratici per ricordare tutti i passaggi necessari per confermare la propria identità digitale in rete”. “Altri – continuano – ci hanno chiesto consigli per non incorrere nelle truffe informatiche”.

Tecnologia a favore delle relazioni famigliari

Tante anche le richieste per utilizzare al meglio le funzionalità del proprio smartphone: “Una volta in presenza, molte persone ci chiedevano di aiutarle a utilizzare il loro smartphone per poter comunicare con i propri figli e nipoti”, ricorda Giulia, una delle giovani volontarie.

Il tempo medio di assistenza telefonica è stato di 16 minuti, mentre quello in presenza supera i 45 minuti. La telefonata più breve è durata due minuti, quella più lunga 54 minuti. In presenza l’incontro più lungo ha avuto una durata di circa due ore.

I dati

Grazie allo sportello il problema esposto è stato risolto parzialmente nel 50 per cento dei casi, nel 48 per cento dei casi è stato risolto parzialmente e solo nel due per cento dei casi non è stato risolto. Con una media di soddisfazione pari a 9 in una classifica da 1 a 10.

Al giro di boa il progetto di Auser e Alisei incassa numeri importanti. Si riprenderà nel corso del mese di settembre. Gli orari verranno per tempo comunicati.