Lo sportello "Lgbtqi+" aperto alla St di Agrate è il migliore d'Europa

Lo Sportello Lgbtqi+ aperto quattro anni all’interno di StMicroelectronics di Agrate Brianza da Fiom Cgil Brianza premiato come migliore iniziativa a livello europeo per garantire luoghi di lavoro industriali più inclusivi ed equi.

Premio per lo sportello contro le discriminazioni istituito da Fiom Cgil

L'iniziativa di istituire il premio, "IndustriAll Europe Diversity at Work", era stata assunta da "IndustriAll Global Union", sindacato mondiale dei settori minerario, energetico e manifatturiero, lo scorso anno per valorizzare le iniziative di contrasto a tutte le forme di discriminazione, per motivi di sesso, razza o origine etnica, orientamento sessuale, disabilità, età o estrazione sociale, sui posti di lavoro.

Giuria internazionale

La Giuria indipendente che ha assegnato il premio allo sportello aperto nello stabilimento di via Olivetti (un vero e proprio paese su cui gravitano ogni giorno circa 5mila persone) della multinazionale italo-francese era composta tra gli altri anche da Marc Angel, vicepresidente del Parlamento europeo.

Lo sportello di Agrate scelto tra 10 proposte

I giurati ha scelto "St" di Agrate tra le dieci proposte giunte da tutta Europa giudicandolo il migliore progetto europeo indirizzato a rendere i luoghi di lavoro più inclusivi ed equi.

Il segretario di Fiom Cgil: "Premiato il lavoro di questi anni"

"E’ un riconoscimento importante che ci riempie di orgoglio - ha commentato Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza - Viene anche premiato il lavoro che in questi anni ha svolto Lisa Agricola, delegata Fiom in StMicroelectronics, nella conduzione dello sportello, nell’assistenza che offre alle lavoratrici ed ai lavoratori che a lei si sono rivolti. È un risultato che ci spinge ad andare avanti con maggiore determinazione". "Chi si rivolge a noi - ha aggiunto Lisa Agricola - ha a disposizione un luogo ed una rete di contatti per affrontare al meglio questioni legate a coming-out, consapevolezza di sé, omogenitorialità e tutti i dubbi o problemi relativi all’orientamento sessuale e all’identità di genere".

Agricola è stata inoltre invitata a parlare del suo lavoro in una conferenza che "IndustriAll" ha in programma prossimamente a Salonicco, in Grecia.