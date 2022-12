A fine ottobre vi avevamo svelato che a Macherio erano in corso le riprese di un nuovo spot pubblicitario. Ma non uno qualunque... il set infatti, con tanto di neve artificiale, luminarie e addobbi natalizi non lasciava molto spazio ai dubbi. Era infatti il nuovo nuovo spot natalizio della Bauli.

Lo spot di Natale Bauli girato a Macherio rende omaggio all'unicità delle persone

In tanti, incuriositi avevano visto le foto che avevamo scattato proprio davanti alla villa di via Trento e Trieste a Macherio, teatro del set pubblicitario. E in tanti passando di lì non avevano potuto fare a meno di sbirciare le riprese.

Il video

In questi giorni la pubblicità è stata lanciata ufficialmente su tutti i canali, non solo in tv, e così si è chiuso il cerchio. Come da tradizione, la società veronese non ha mancato anche questa volta di stupire con uno spot che quest'anno rende omaggio all'unicità delle persone.

Lo spot si intitola "Il Natale di Bianca". Che di bianco effettivamente ha ben poco: vestita di nero come sempre, con la sua playlist preferita nelle orecchie Bianca esce di casa per andare a comprare il pandoro al suo fratellino e sembra non apprezzare particolarmente l'aria di festa e il clima natalizio che si respirano attorno a lei. Ma sarà proprio l'intuito e la creatività del più piccolo della famiglia, il suo fratellino, a far "decollare" il Natale di Bianca. E solo con l'aiuto di un pennarello nero...

Una storia attraverso la quale il noto marchio veronese ha voluto rendere omaggio all'unicità di Bianca e di tutte le persone, che vivono questo periodo dell'anno ciascuna con le proprie idee, calata nella propria quotidianità, non sempre facile. Specie se si tratta dei giovani, spesso così distanti da quell'idea classica di Natale che i più grandi hanno...