Il Comune di Seregno e il Seregno Calcio hanno sottoscritto una convenzione formale che consentirà di adeguare lo Stadio alle regole della Serie C: nella prossima stagione, quindi, il Seregno Calcio giocherà al Ferruccio le gare del campionato professionistico appena conquistato. La notizia della promozione in serie C è arrivata solo la scorsa settimana dopo la partita contro la Casatese. Un passaggio al campionato professionistico che richiede anche degli adeguamenti per lo stadio seregnese che sono stati resi noti dall'Amministrazione comunale tramite una nota stampa.

Lo Stadio Ferruccio si rifarà il look per la Serie C: i lavori in programma

Per quanto riguarda la tribuna Ovest i lavori necessari e sottoscritti nella convenzione riguardano:

- La creazione punto interviste con ampliamento disimpegno zona nord del blocco spogliatoi

- La creazione di nuovo spogliatoio per arbitri donne

- La creazione di nuovo locale infermeria a norma

- La creazione di nuovo locale per gestione videosorveglianza

- Nuovi arredi e attrezzature

- Il rifacimento verniciatura pareti e soffitti Implementazione impianti tecnologici (rete internet, wifi, ecc.)

Sempre nell'area della Tribuna Ovest ma al Piano Primo sottotribuna i lavori prevedono:

- la creazione di nuova Sala Stampa [20 postazioni]

- la creazione nuovo locale per delegato federale Serie C

- Nuovi arredi e attrezzature e rifacimento verniciatura pareti e soffitti oltre all'implementazione degli impianti tecnologici (rete

internet, wifi, ecc.)

In Tribuna Ovest sarà inoltre necessaria la sostituzione di tutte le sedute con nuove a norma e con schienale numerato; la creazione di postazioni riservate ai giornalisti e appositamente attrezzate; la sostituzione delle sedute della tribuna d’onore e l'adeguamento postazione speaker/radio. Inoltre sarà necessaria la creazione di una piattaforma postazioni telecamere ripresa eventi e l'implementazione degli impianti tecnologici oltre alla creazione di un locale presidio e raccolta immagini impianto di videosorveglianza.

Tribunette est

Per quanto riguarda le tribunette EST in muratura (Piano Terra sottotribuna) la convenzione prevede il rifacimento e adeguamento dei servizi igienici, la verifica e l'adeguamento dell'impianto elettrico e rifacimento/verniciatura di pareti e soffitti. Sempre per le Tribunette Est sono previsti lavori di rifacimento rivestimento delle alzate e pedate con inserimento nuovo pacchetto impermeabile; la sostituzione di tutte le sedute con nuove a norma e con schienale numerato e interventi generali di ripavimentazione, verniciatura e nuova illuminazione del tunnel di accesso al campo di gioco.

La nuova convenzione firmata ieri in Comune prevede anche l'installazione di nuove panchine come da specifiche federali, la postazione quarto uomo e la sostituzione degli apparecchi illuminanti. Tra le novità anche un nuovo impianto di diffusione sonora, l'adeguamento dei locali biglietteria e la dotazione di sistemi di lettura elettronica dei biglietti.

Il valore complessivo stimato per i lavori è di 400mila euro, spesa che sarà suddivisa in parti uguali tra Comune e Seregno Calcio.

La durata della convenzione è di 10 anni.