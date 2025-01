Lo storico colorificio chiude dopo 64 anni

"Dopo 64 anni passati insieme, è arrivato il momento di chiudere le porte del nostro negozio". Il 31 dicembre è stato l’ultimo giorno di attività dello storico colorificio Riboldi di via Ansperto a Biassono, che recentemente ha ricevuto da Regione Lombardia il riconoscimento di "attività storica".

Ha chiuso lo storico colorificio

Il titolare, Sergio Riboldi, all’età di 75 anni a malincuore ha deciso di chiudere l’attività per aprire un nuovo capitolo della sua vita fatta di riposo e passioni da coltivare, fino ad oggi trascurate per mancanza di tempo. "Devo ringraziare in modo particolare i miei genitori Maria e Stanislao che hanno iniziato questa attività non senza difficoltà e che mi hanno tramandato - sottolinea Sergio - Tutto è cominciato nel 1960 con una bottega in via San Martino, per poi trasferirci nel 1973 nella sede di via Ansperto, dove abbiamo potuto offrire sempre più servizi, come le cornici su misura e il duplicato chiavi. Abbiamo sempre cercato di stare vicino ai nostri clienti, dando consigli personalizzati e cercando di trovare soluzioni per ogni esigenza. Lontano dalle logiche delle grandi catene, il nostro obiettivo è stato sempre quello di essere un punto di riferimento per ogni progetto e per ogni piccolo dettaglio. Siamo felici di aver fatto parte della vita quotidiana dei nostri clienti e di aver contribuito, con il nostro impegno, a piccoli e grandi successi. Un grazie di cuore a tutti i nostri clienti, che ci hanno scelto e ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio - il saluto di Sergio Riboldi e della moglie Rosangela Azzovedi (Rosy) - Fonte inesauribile di consigli, che mi ha sempre sostenuto con tanta pazienza».

Il pensiero del sindaco

"Grazie di cuore per esserci stati per Biassono, per essere stato un punto di riferimento quando avevamo bisogno di una latta di vernice per imbiancare i locali di casa, di un cancello o dei serramenti, magari ad agosto perché tanto il Riboldi c’era sempre - il pensiero del sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi - Grazie per tutti i vostri consigli, quando da ragazzino, passavo dal vostro negozio per prendere anche un semplice scotch che mio papà mi aveva detto di prendere rigorosamente dal Riboldi in piazza della chiesa".

