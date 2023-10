L'Oasi Lipu di Cesano Maderno festeggia 25 anni di impegno per la natura. Per il significativo compleanno è pronta una intensa due giorni di appuntamenti, in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.

L'Oasi Lipu di Cesano Maderno festeggia i venticinque anni

Due giorni di festa per i 25 anni di attività dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno. Di seguito il programma:

Sabato 21 ottobre

Ore 9.30

Apertura dei festeggiamenti con i saluti delle autorità e tuffo nei ricordi dei 25 anni di Oasi e dei 20 anni del Centro di educazione ambientale Alex Langer. Taglio della torta e brindisi in collaborazione con la sede cesanese dell'istituto di formazione professionale Ciofs Lombardia.

Ore 15.30

Spettacolo teatrale "Fiabe nel bosco" di e con Alessandro Pozza. Uno spettacolo interattivo adatto a grandi e piccini, un viaggio all’interno di un racconto travolgente. A seguire, merenda con caldarroste in collaborazione con il gruppo Alpini di Cesano Maderno.

Domenica 22 ottobre

ore 10

Visite guidate sui sentieri e birdwatching ai capanni in area umida, a cura dei volontari con il supporto delle Guardie ecologiche volontarie del Parco regionale delle Groane e della Brughiera Briantea. Laboratori e giochi natura, a cura dei giovani volontari.

ore 15

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata con gli scatti dei partecipanti al corso di fotografia naturalistica dell’inverno 2023, a cura dei volontari.