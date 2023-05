L'onorevole Ciocca "paga la multa" al cittadino che ha riparato la buca

L'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha consegnato a Claudio Trenta, il 72enne sanzionato per aver riparato autonomamente una buca in strada, un assegno da 882 euro, pari all'importo della multa.

Nella giornata di mercoledì 17 maggio 2023 l'onorevole si è recato nel Comune di Barlassina, dove appunto risiede il pensionato multato per aver riparato una buca. Dopo un iniziale sopralluogo Ciocca ha consegnato a Claudio Trenta un assegno di 882 euro, da utilizzare nel caso in cui il pensionato dovesse perdere il ricorso contro l'Amministrazione comunale. Insieme all'onorevole c'era infatti anche un avvocato, che accompagnerà gratuitamente il 72enne nella sua battaglia legale.

“Quei soldi - ha dichiarato Ciocca - il sindaco doveva chiederli alla società che avrebbe dovuto occuparsi del ripristino e invece non ha fatto nulla. Un cittadino che con senso civico ha provveduto a correggere una mancanza altrui andrebbe ringraziato e non punito”.

“Farò di tutto per non pagare la multa - ha ribadito Trenta - Ringrazio l'onorevole che mi ha offerto assistenza legale gratuita nel ricorso che farò contro il Comune e mi ha messo a disposizione un assegno che copre interamente l'importo della sanzione, soldi che ad ogni modo spero di non dover mai versare”.