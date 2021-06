L'ospedale di Carate da oggi è Covid free

Ottime notizie arrivano dal presidio ospedaliero di Carate Brianza. La struttura da oggi, lunedì 21 giugno, è ufficialmente Covid free.

L'ospedale di Carate è Covid free

In base ai dati diffusi in mattinata da Asst Brianza al momento risultano in totale 17 pazienti ricoverati per Coronavirus: di questi 13 si trovano a Vimercate e 4 a Desio. Nessuno in terapia intensiva e nessuno a Carate Brianza.

L'emergenza Coronavirus dunque continua ad arretrare anche grazie alla campagna vaccinale massiva avviata ad aprile e tuttora in corso. Per quanto riguarda Asst Brianza in totale sono stati somministrati 283.665 vaccini, di cui 56.188 a Vimercate, 111.345 a Carate, 63.267 a Limbiate e 52.865 a Besana Brianza.

Oggi Fontana al centro vaccinale di Vimercate

Intanto nel pomeriggio in Brianza è atteso il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che inaugurerà ufficialmente la mostra di Andy Warhol nel centro vaccinale di Vimercate. Si tratta di un'esposizione visitabile direttamente da tutti coloro che sono in attesa di essere vaccinati o successivamente alla somministrazione del vaccino anti covid. Potrà essere visitabile, tuttavia, sino al 31 luglio, anche da chi non deve essere sottoposto a vaccinazione, ma esclusivamente su prenotazione (accedendo ad una piattaforma on line sul sito dell'ASST della Brianza www.asst-brianza.it ), per un numero limitato di persone al giorno e in una fascia oraria circoscritta (dalle 10.00 alle 15.00).