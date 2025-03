L’Ostetricia «modello» di Carate affidata ad uno storico ginecologo dell’ospedale

Al dottor Marco Manni, 57 anni da compiere, medico ginecologo e volto storico del presidio cittadino di Carate, è stata affidata per il prossimo quinquennio la direzione della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia.

La sua nomina arriva in un momento particolare e delicato sul futuro del reparto attorno al quale si sono rincorse voci di possibili chiusure o dismissioni...

Dottor Manni, ma è davvero così?

Negli ultimi anni ci sono state criticità nel nostro presidio relative alla difficoltà a reperire medici pediatri-neonatologi nonché medici di emergenza-urgenza. Questa criticità, come è ben noto, riguarda tantissimi ospedali lombardi e nazionali ed è stata fronteggiata e al momento risolta da Asst. Ci tengo a sottolineare che la criticità non ha mai riguardato il personale di Ostetricia e Ginecologia. I nostri risultati lo dimostrano e ci qualificano sempre come un punto di riferimento per il territorio. L'impegno dei medici e del personale sanitario e di tutti quanti operano in Ostetricia e Ginecologia, in Neonatologia e in Anestesia e Rianimazione ci permette di garantire buoni esiti di salute per madri, neonati e donne in tutte le fasce di età. Il nostro reparto si distingue per indicatori di qualità della cura perinatale ampiamente condivisi: a partire dal basso ricorso al taglio cesareo per il quale siamo al 17% (162 cesarei su 905 parti) ampiamente al di sotto della media lombarda (25%) e in linea con le indicazioni Oms; offerta di assistenza personalizzata in gravidanza e condivisa col territorio e i consultori, offerta di partoanalgesia (42% dei parti nel 2024), bassa percentuale di complicanze e di necessità di trasferimento per mamme e neonati. Per la Ginecologia siamo riferimento sul territorio con un alto numero di interventi chirurgici effettuati per piccoli e grandi interventi con predilezione per gli interventi mininvasivi (quasi 900 nel 2024). Siamo centro di riferimento nel territorio per la diagnostica isteroscopia per le patologie uterine. Siamo specializzati nel trattamento delle patologie uro-ginecologiche con tecniche all’avanguardia nella cura delle incontinenze e dei prolassi genitali. Quest'anno abbiamo attivato anche un ambulatorio di endocrinologia ginecologica. Tutta questa attività ha permesso di acquisire due bollini rosa da Fondazione Onda Ets come ospedale a misura di donna, un riconoscimento per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile.