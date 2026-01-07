Lotteria Italia, vinti 20mila euro in Brianza. Nell’estrazione del 6 gennaio anche un premio di quarta categoria con un biglietto venduto a Limbiate

La fortuna bussa ancora

La fortuna continua a sorridere a Limbiate. Come riportato da Agimeg (Agenzia di stampa mercato dei giochi) dopo la strepitosa vincita di un milione di euro al MillionDay nell’estrazione del 3 gennaio, la dea bendata è tornata a bussare con la Lotteria Italia. Non una cifra così elevata ma comunque un gruzzoletto che fa sempre comodo.

Vinti 20mila euro

Nell’estrazione di ieri, martedì, 6 gennaio, oltre ai premi milionari, sono stati estratti anche 210 premi di quarta categoria da 20.000 euro ciascuno e un biglietto fortunato è stato venduto proprio in una ricevitoria in città.

La Lotteria Italia

Nell’edizione di quest’anno, grazie all’aumento delle vendite dei tagliandi, ben 301 biglietti sono risultati vincenti. Quattro le categorie di premio. Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma. Il secondo del valore 2,5 milioni di euro è rimasto nei paraggi: a Ciampino (Roma), il terzo da 2 milioni di euro è stato venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia), il quarto premio da 1,5 milioni di euro venduto a Jerzu (Nuoro), il quinto premio da 1 milione di euro ad Albano Laziale.