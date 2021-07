Lucrezia, la liceale modello sogna Miss Italia con... Oscar Wilde

"Gran parte del merito di tutto quello che sta succedendo è di mia nonna Tiziana...". Due occhi da fata e una dedica speciale quella di Lucrezia Colzani dopo la prima promozione in passerella conquistata alle selezioni del concorso nazionale Mi31ss Italia che si sono svolte l’altro fine settimana a Zanica in provincia di Bergamo e organizzate da Rial Events, agenzia di Alessandra Riva, che organizza in Lombardia il Tour del prestigioso concorso di bellezza in Lombardia.

Lucrezia, la liceale modello sogna Miss Italia

Caratese, classe 2003, studentessa modello al liceo scientifico Majorana di Desio, la decisione di partecipare al concorso è arrivata proprio grazie ai consigli e ai complimenti della nonna.

"Lei è sarta, ha sempre lavorato nella moda e mi ha spronato tantissimo, riuscendo anche a convincermi ad iscrivermi e a partecipare". Un piccolo grande risultato per Lucrezia che ha preso questa sfida anche come una possibilità per lavorare su sé stessa e sul suo carattere.

"Sono sempre stata molto timida: dover sfilare davanti alle persone, parlare in pubblico sono diventati una occasione per smussare questo lato del mio carattere", ci ha confidato.

I risultati non sono tardati ad arrivare: quinta classificata su trentacinque alle selezioni di domenica 18 luglio, presso il ristorante “La Rosa Bianca” di Zanica, in provincia di Bergamo, aggiudicandosi così l’accesso alla semifinale regionale, una serie di dieci contest che poi porteranno le ragazze selezionate dritte all’accesso alle finali di Miss Italia.

Bellezza, talento e una passione speciale

La decisione di partecipare era, però, stata presa già l’anno scorso, ma a causa della sua giovane età aveva deciso all’ultimo di non partecipare. La sorpresa è però arrivata tre settimane fa, quando è stata la stessa agenzia a cui si era iscritta l’anno prima, a richiamarla per proporle di partecipare: "Ero felicissima ed ho subito accettato". A conquistare la giuria? La sua bravura e naturalezza sulla passerella e la sua performance di talento: la lettura di un passo del «Ritratto di Dorian Gray» di Oscar Wilde.

"E’ l’ultimo libro che ho letto - ci racconta - Quel passaggio mi ha subito colpito e ho deciso quindi di rileggerlo davanti a tutti durante le selezioni".

Altra arma a suo favore? Un pizzico di scaramanzia che non guasta mai: "Non ho detto a nessuno che avrei partecipato a queste selezioni, gli unici che lo sapevano erano la mia famiglia e il mio ragazzo, solo a selezioni concluse ho scritto e raccontato tutto alle mie migliori amiche".

Verso gli studi in medicina

Nel futuro per Lucrezia non c’è solo la moda. Dopo aver completato il liceo il prossimo anno, intraprenderà gli studi di Medicina all’università.

"E’ un sogno che ho da sempre e spero davvero di riuscirci" ha concluso la miss 18enne che ora però pensa a godersi le vacanze dopo un ottimo anno scolastico passato senza debiti coronato dalla gioia della fascia di quinta classificata sulle spalle.