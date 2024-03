La giovanissima Ludylù ha vinto il concorso Sanremo junior

La giovanissima Ludovica Sala di Seregno ha trionfato nella 15esima edizione del concorso canoro "Sanremo junior".

Ludylù ha vinto Sanremo junior

Brillante successo per la seregnese Ludovica Sala di 11 anni, in arte Ludylù, a "Sanremo junior". Si è imposta nella categoria 10-12 anni con la celebre canzone «On my own» di Nikka Costa. La manifestazione si è svolta di recente al teatro dell’opera del Casinò di Sanremo. E' stata una dei quaranta bambini e ragazzi selezionati tra più di trecento candidati provenienti da tutta Italia nel concorso internazionale per cantanti solisti, dai 6 ai 15 anni, ideato da Paolo Alberti (nella foto con l'artista).

"Esperienza emozionante"

"E’ stata un’esperienza emozionante, nella quale ho potuto incontrare tanti ragazzini come me a cui piace tanto cantare ed esprimersi su un palco", ha commentato Ludylù subito dopo la proclamazione. La giovanissima artista si è distinta tra gli otto finalisti, convincendo la giuria presieduta da Franco Fasano, noto cantautore e compositore, che in passato ha partecipato al Festival di Sanremo e ha scritto pezzi indimenticabili per tanti artisti.

Attesa per il Premio Mia Martini

"Sono contesti di crescita artistica, ma soprattutto emotiva e di valori umani - hanno commentato Elena e Alfonso Sala, genitori di Ludovica - Al di là della vittoria di categoria, che sicuramente ha dato una forte emozione, ci siamo portati a casa nuove amicizie con cui abbiamo vissuto tensioni, emozioni, festeggiamenti e anche tante risate". Il prossimo concorso è il "Premio Mia Martini" a Bagnara Calabra.