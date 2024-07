L'ufficio postale riapre giovedì

Ufficio postale di Macherio in via Italia chiuso per una settimana, riaprirà giovedì 25 luglio. Eventuali raccomandate inesitate si possono ritirare nella sede di via Leopardi, a Bareggia.

Chiuso l'ufficio postale

"Anche quest’anno, nei mesi di luglio e agosto Poste Italiane garantirà una presenza capillare e continuativa degli uffici postali in provincia di Monza e Brianza, orientando l’organizzazione in base alla domanda di servizi, in fisiologica flessione durante i mesi estivi - spiega Poste Italiane in una nota - Gli unici interventi di rimodulazione oraria interesseranno un numero ridotto di uffici postali ciascuno per un periodo di tempo limitato. Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, non sarà previsto alcun intervento sugli orari negli uffici postali dei Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, né in quelli delle località turistiche. In tutti i Comuni della Provincia sarà garantita la presenza di almeno un ufficio postale aperto".

Le chiusure in agosto

A Macherio l’ufficio di via Italia 15 resterà aperto per tutta la stagione estiva eccetto dal 18 al 24 luglio e nei giorni 13 e 14 agosto. Resterà aperto anche l’ufficio postale sito in via Leopardi 19 salvo che nelle giornate del 16 e 17 agosto.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 luglio 2024.