Come si attiva Spid? Come funziona il Fascicolo sanitario elettronico? E per effettuare un pagamento online o stampare da internet un certificato? Come posso fare? Lunedì 8 luglio 2024 anche a Desio apre il primo Punto di ‘Facilitazione Digitale’, integrando lo sportello esistente Progetto "Sì" realizzato dall'Ambito di Desio, che i cittadini conoscono già.

Lunedì apre a Desio il primo punto di "Facilitazione Digitale"

Afol Monza e Brianza mette in rete Comuni e associazioni del territorio per l’attivazione di 12 punti di Facilitazione Digitale che consentiranno a circa 7mila cittadini di migliorare le proprie competenze digitali di base e riuscire, quindi, ad accedere alle nuove tecnologie informatiche. Il progetto – di cui Afol è soggetto promotore e capofila – è stato ammesso a finanziamento da Regione Lombardia per circa 377mila euro tramite fondi del Next Generation EU e ha come obiettivo strategico quello di favorire l’inclusione digitale di soggetti a maggior rischio di digital divide (divario digitale).

Gli orari di apertura

Si chiama Veronica Gozzo la facilitatrice digitale assegnata al Punto di Facilitazione di Desio. Gli orari saranno da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (per un monte orario settimanale di 24 ore) e si terrà presso il Comune, con accesso dall’ingresso A in piazza Giovanni Paolo II, previo appuntamento al numero 0396350987 oppure via mail v.gozzo@afolmb.it. A breve sarà predisposto un sistema di prenotazione sul portale www.afolmonzabrianza.it.