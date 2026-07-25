“Macché sottopasso, per l’area Cassina serve il sovrappasso”

«Andare oltre i sottopassi per superare la ferrovia. Avanti tutta con il sovrappasso in via Busnelli e la circonvallazione ciclopedonale».

“Serve il sovrappasso”, il Comitato superamento ferrovia torna alla carica

Torna alla carica il Comitato cittadino superamento ferrovia di Meda, rilanciando il suo cavallo di battaglia ma anche avanzando nuove proposte.

«Il sovrappasso in via Busnelli è la vera alternativa praticabile, sostenibile, economica e di rapida realizzazione al sottopasso tra le vie Seveso e Cadorna, che consentirà anche di completare il disegno della “tangenziale per Lentate” sfruttando la viabilità già esistente – spiegano dal Comitato, di cui fanno parte anche l’imprenditore Enrico Radice e l’architetto Gian Luigi Vitali, che da tempo studiano e propongono soluzioni alternative per il superamento della ferrovia in area Cassina – Due recenti decisioni ci proiettano verso il futuro sostenibile della viabilità di Meda: il progetto del sottopasso di via Trieste è stato archiviato, mentre è stato interamente finanziato il tratto della ciclovia Milano-Meda che percorrerà via Trieste e via Einaudi per collegare il Parco Groane-Brughiera con il Parco GruBria a Seregno».

“Il sovrappasso diventerà un elemento fondamentale per la tangenziale di Lentate”

Per il Comitato è quindi arrivato il momento di andare oltre, «abbandonando anche l’insensato sottopasso di via Seveso e Cadorna, e puntare decisamente sul sovrappasso il cui progetto, pronto da anni, può essere realizzato in breve tempo abbinandolo agli interventi dell’AT1 e sulle ferrovie in via Busnelli».

«Il sovrappasso – spiegano i promotori del progetto – diverrà un elemento fondamentale della “tangenziale per Lentate” che verrà realizzata sulla viabilità esistente che collegherebbe lo svincolo di Meda della Milano-Meda con la rotatoria di via Manzoni-via Angeli Custodi, via XXIV Maggio e via Brianza di Lentate e il sottopasso di Camnago, anche a servizio delle attività produttive lì insediate».

All’opera anche per il collegamento ciclopedonale

La pista ciclopedonale che la affiancherà, «finanziata da Pedemontana con altri interventi “verdi” previsti e in parte già realizzati in Valle dei Mulini a Meda, collegherà il Parco Groane-Brughiera e la Meda-Montorfano con il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Il percorso ciclabile da via Busnelli e via Icmesa proseguirà quindi nel Bosco delle Querce di Seveso e Meda per innestarsi su via Vignazzola e proseguire fino alla ciclovia Milano-Meda nel Parco GruBria, completando la circonvallazione ciclopedonale di Meda», conclude il Comitato.

NELLA FOTO DI COPERTINA IL RENDERING DEL SOVRAPPASSO IN VIA BUSNELLI