Maggio a tutto ritmo con la Santa Cecilia

A Meda un mese di maggio all'insegna della musica con la banda Santa Cecilia.

Gli appuntamenti con la Santa Cecilia

Dopo l'accompagnamento della processione per le vie del quartiere Polo, in occasione della patronale di Madonna di Fatima, venerdì 17 maggio alle 21 nel salone dell'oratorio Santo Crocifisso appuntamento con il tradizionale "Concerto di primavera". Quest'anno la proposta del maestro e direttore artistico della banda, Mauro Ciccarese, sarà davvero particolare poiché, nei vari brani in programma, emergeranno le diverse sezioni di strumenti, dando così la possibilità di ascoltare le differenti peculiarità sonore.

Stasera il concerto di primavera

Ritmo, dinamismo e coinvolgimento non mancheranno di certo. L'apertura del concerto sarà curata dalla Santa Cecilia Junior band, composta dagli allievi della scuola di musica e diretta dal maestro Mauro Salvador. Un altro evento importante per il Corpo musicale sarà il concorso internazionale per bande che si terrà a Bannio (VB) domenica 26 maggio. Tante le realtà che dovranno dimostrare le loro capacità di esecuzione e interpretazione dei brani richiesti dalla giuria.

Domani il premio Garinei e Giovannini

Il 18 maggio la Santa Cecilia Big Band sarà impegnata, come ormai da alcuni anni, ad accompagnare musicalmente lo svolgimento del premio "Garinei e Giovannini" al Teatro San Rocco a Seregno.