Al via la patronale di Madonna di Fatima

Tante iniziative al Polo di Meda per la festa di Madonna di Fatima tra appuntamenti religiosi, recital, spettacoli e buona cucina

Appuntamenti festa patronale

"Una settimana con Maria, madre che cammina con noi".

Questo il filo conduttore della festa patronale della parrocchia Madonna di Fatima, che ha preso il via con la Messa con meditazione mariana. E saranno tanti altri gli appuntamenti religiosi, tra cui la Messa solenne di domenica alle 11, presieduta dal responsabile della Pastorale giovanile, don Matteo Ceriani, nel decimo anniversario di ordinazione sacerdotale. La funzione sarà preceduta, alle 10.45, dall'accoglienza della fiaccola volitiva proveniente dal santuario Madonna del Castiglia di Muggiò, passando dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo di Lissone. Lunedì 13 maggio, nell'anniversario della prima apparizione di Maria a Fatima, si terrà la Messa alle 20.30, seguita dalla processione con la statua della Madonna, portata dal Gruppo Alpini, per le vie del quartiere Polo.

Tante altre iniziative

Ma oltre ai momenti di preghiera ci saranno tante altre iniziative. In occasione del 60esimo anniversario della parrocchia, verrà portato in scena il recital a cura di Maria Altomare Sardella con le letture degli antistress animate dai cori dei ragazzi di Meda e dai bambini del catechismo. Giochi e torneo di calcio, l'apertura della mostra "Maria, Madre che cammina con noi", a cura di artisti emergenti, ci sarà anche un servizio cucina e alla sera si esibirà il gruppo musicale "Parrock". Domenica alle 12.30 pranzo insime, alle 15 pomeriggio di sport con minovolley e basket e gonfiabili per i più piccoli, alle 17.30 lo spettacolo di burattini "Truciolo e il lupo" e alle 21 serata musicale con il gruppo "Shufflin risotto quartet". A seguire estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.