Maggio Sampietrino, 26 eventi per tutti i gusti

Momento di grande festa a Seveso: dopo il Calendimaggio scatta il “Maggio Sampietrino”, un capiente “contenitore” di 26 eventi a partire da oggi, lunedì 4 maggio, fino al 5 giugno.

Una media di quasi uno al giorno in grado di accontentare i gusti della grande maggioranza dei cittadini. Cultura, letteratura, astronomia, ambiente, sport, arte, musica, mercatini e teatro i temi toccati dalle iniziative organizzate dalle associazioni del territorio.

“Il Maggio Sampietrino rappresenta un momento che unisce passato e presente, valorizzando la storia e le tradizioni che rendono unica la nostra città – le parole dell’assessore allo Sport Marco Mastrandrea – È un’occasione per riscoprire l’orgoglio di appartenere a una comunità viva e dinamica, capace di rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici. Attraverso un programma pensato per tutte le età, vogliamo offrire alle famiglie, ai giovani e agli anziani spazi di incontro, condivisione e partecipazione. Ogni iniziativa è un invito a vivere la città, a sentirsi parte attiva di un percorso comune fatto di cultura, socialità e impegno. Il Maggio Sampietrino è, quindi, non solo un calendario di eventi, ma l’espressione di una comunità che cresce insieme, coltivando tradizioni e guardando con fiducia al futuro”.

“Il palinsesto del Maggio Sampietrino delinea una città viva, capace di far dialogare cultura, sport, ambiente e memoria – ha detto l’assessore alla Cultura Michele Zuliani – Come Amministrazione abbiamo voluto offrire ai cittadini una proposta trasversale che mette al centro la condivisione e il territorio. È una programmazione che valorizza le nostre idee, le nostre associazioni e conferma Seveso come un laboratorio di partecipazione attiva”.