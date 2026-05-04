Maggio Sampietrino, 26 eventi per tutti i gusti

Momento di grande festa a Seveso: dopo il Calendimaggio scatta il “Maggio Sampietrino”, un capiente “contenitore” di 26 eventi a partire da oggi, lunedì 4 maggio, fino al 5 giugno.
Al via il Maggio Sampietrino, entusiasta il sindaco
Una media di quasi uno al giorno in grado di accontentare i gusti della grande maggioranza dei cittadini. Cultura, letteratura, astronomia, ambiente, sport, arte, musica, mercatini e teatro i temi toccati dalle iniziative organizzate dalle associazioni del territorio.
“La tutela della nostra tradizione e della nostra identità culturale impersona e costituisce gli obiettivi dell’azione amministrativa. Questo calendario di iniziative dimostra l’impegno condiviso nel valorizzare le radici che uniscono la nostra comunità – il commento del sindaco Alessia Borroni – La collaborazione con le associazioni del territorio conferma la forza di un lavoro comune orientato al bene della città”.
Le parole degli assessori
“Il Maggio Sampietrino rappresenta un momento che unisce passato e presente, valorizzando la storia e le tradizioni che rendono unica la nostra città – le parole dell’assessore allo Sport Marco Mastrandrea – È un’occasione per riscoprire l’orgoglio di appartenere a una comunità viva e dinamica, capace di rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici. Attraverso un programma pensato per tutte le età, vogliamo offrire alle famiglie, ai giovani e agli anziani spazi di incontro, condivisione e partecipazione. Ogni iniziativa è un invito a vivere la città, a sentirsi parte attiva di un percorso comune fatto di cultura, socialità e impegno. Il Maggio Sampietrino è, quindi, non solo un calendario di eventi, ma l’espressione di una comunità che cresce insieme, coltivando tradizioni e guardando con fiducia al futuro”.
“Il palinsesto del Maggio Sampietrino delinea una città viva, capace di far dialogare cultura, sport, ambiente e memoria – ha detto l’assessore alla Cultura Michele Zuliani – Come Amministrazione abbiamo voluto offrire ai cittadini una proposta trasversale che mette al centro la condivisione e il territorio. È una programmazione che valorizza le nostre idee, le nostre associazioni e conferma Seveso come un laboratorio di partecipazione attiva”.
Il ricco programma del Maggio Sampietrino
LUNEDÌ 4 MAGGIO ORE 21.00 | “CHI LEGGE CHI TACE” | Incontro di lettura del “Club del Libro”. Biblioteca “Villa del Sole” | Corso Garibaldi 21/23
MERCOLEDÌ 6 MAGGIO ORE 21.00 | “LA DISTRIBUZIONE DELLE GALASSIE NELL’UNIVERSO” Conferenza con l’astronoma Angela Iovino a cura di “Natur& Onlus”. Villa Dho | Via Cacciatori delle Alpi 3
GIOVEDÌ 7 MAGGIO ORE 20.45 | “SEMI DI BOSCO” | Incontro di comunità aperto a tutti con l’obiettivo di allargare la rete dei soggetti interessati alla valorizzazione del Bosco delle Querce a cura di Associazione “Fare”. Centro visite del Bosco delle Querce | Via Ada Negri
SABATO 9 MAGGIO ORE 9.30 | “PORTE APERTE IN PALESTRA” | Torneo di basket a cura dell’A.S.D. “Basket Cesano Seveso 2011” Palestra Scuola Primaria “C. Collodi” | Via Adua 41; ORE 11.00 | “LE PAROLE DIPINTE 2026” Inaugurazione Mostra pittorica a cura di Federico Cristiano. La mostra sarà visitabile fino a SABATO 16 MAGGIO; ORE 15.00 | “LETTURE AL SOLE” Festa della Mamma in Biblioteca con letture e laboratorio per bambini; ORE 15.00 | “PAROLE E MUSICA PER L’ANIMA” Laboratorio di scrittura per adulti a cura di Accademia “G. Marziali”. Biblioteca Civica “Villa del Sole” | Corso Garibaldi 21/23
DOMENICA 10 MAGGIO ORE 9.00 | “PORTE APERTE IN PALESTRA” | Torneo di basket a cura dell’A.S.D. “Basket Cesano Seveso 2011” Palestra Scuola Primaria “C. Collodi” | Via Adua 41; ORE 10.00 / 19.00 | “IL GIARDINO CREATIVO. SPRING EDITION” a cura di “LAB Spazio Creativo”. Parco delle Rose | Piazza IV Novembre
LUNEDÌ 11 MAGGIO ORE 21.00 | “TRA IMMAGINI E PAROLE, LA MAGIA DEGLI ALBI ILLUSTRATI” Gruppo di lettura per adulti a cura di “Albo Illustrato Fan Club”. Biblioteca Civica “Villa del Sole” | Corso Garibaldi 21/23
VENERDÌ 15 MAGGIO ORE 17.30/20.00 | “BIOBLITZ LOMBARDIA. ALLA SCOPERTA DEGLI INSETTI” Laboratorio naturalistico a cura di “Legambiente” Lombardia”. Bosco delle Querce | Via Ada Negri
SABATO 16 MAGGIO ORE 10.00/19.30 | “BIOBLITZ LOMBARDIA. ALLA SCOPERTA DEGLI INSETTI” Laboratorio naturalistico a cura di “Legambiente Lombardia”. Bosco delle Querce | Via Ada Negri; ORE 15.00 | “CLUB DI SCACCHI IN BIBLIOTECA” per adulti e ragazzi. Biblioteca Civica “Villa del Sole” | Corso Garibaldi 21/23
DOMENICA 17 MAGGIO ORE 7.30/16.00 | “MINI GYM” | Attività ginnica non competitiva per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di A.S.D. “Ginnastica Sampietrina”. Palasport “Palaprealpi” | Via Sant’Antonio; ORE 10.30 | “D.C.A.MOLO IN CAMMINO” | Camminata non competitiva a passo libero a cura di Associazione “D.C.A.molo OdV”. Ritrovo e apertura iscrizioni dalle ore 8.45, presso Bosco delle Querce | Via Redipuglia | Partenza ore 10.30
MARTEDI 19 MAGGIO “JUNGLE READER PARK” | Esposizione di elaborati artistici degli studenti a cura dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi”, fino a SABATO 30 MAGGIO Biblioteca Civica “Villa del Sole” | Corso Garibaldi 21/23
MERCOLEDI 20 MAGGIO ORE 21.00 | Presentazione del libro “GESÙ NON POTEVI ASPETTARE LUNEDÌ?” Incontro con l’autore Alberto Caglio a cura di “Natur& Onlus”. Villa Dho | Via Cacciatori delle Alpi 3
GIOVEDÌ 21 MAGGIO ORE 10.00 | ORE 21.00 | “UN VENTO VERSO SUD-EST” Spettacolo teatrale a cura del Laboratorio Teatrale dell’Istituto “Don Milani”. Multisala Politeama | Via Galimberti 16
SABATO 23 MAGGIO ORE 10.00 | “PASSEGGIATA NATURALISTICA” | Conosciamo gli alberi del Bosco con l’arboricoltore Mattia Molteni a cura di Associazione “Fare”. Bosco delle Querce | Via Ada Negri
DOMENICA 24 MAGGIO ORE 9.00 | “PORTE APERTE IN PALESTRA” | Torneo di basket a cura dell’A.S.D. “Basket Cesano Seveso 2011” Palestra Scuola Primaria “C. Collodi” | Via Adua 41 ORE 9.15 | “STRASANPIETRO” | Maratona non competitiva di 5 e 10 Km A cura di Cooperativa Famigliare di Consumo “San Pietro Martire”. Ritrovo e iscrizione dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso Centro Pastorale Ambrosiano in Via San Carlo | Partenza ore 9.15 da Via Borromeo. ORE 14.30 | “ARTE NEL BOSCO. IL BOSCO REINCANTATO”. Laboratorio artistico con Rebecca Agnes a cura di Associazione “Fare”. Bosco delle Querce | Via Ada Negri. ORE 20.30 | “IL BOSCO DELLE LUNE” | Spettacolo teatrale degli allievi del corso base di teatro adulti a cura dell’Accademia “G. Marziali”. Sala Concerti Accademia “G. Marziali” | Via Zeuner 5
LUNEDÌ 25 MAGGIO ORE 21.00 | Maggio dei libri a Seveso. Presentazione del libro “M’AMA DANCE ACADEMY” di Marcello Sinigaglia. Auditorium “Paolo Cappelletti” ex sede F.L.A. | Largo 10 Luglio 1976
GIOVEDÌ 4 GIUGNO Ore 21.00 | Maggio dei libri a Seveso. Presentazione del libro “OMICIDIO A CHIARE LETTERE” di Gianluigi Mauri. Biblioteca Civica “Villa del Sole” | Corso Garibaldi 21/23
VENERDÌ 5 GIUGNO ORE 21.00 | “SEVESO 1976-2026. OLTRE IL DISASTRO: LA “RESPONSABILITÀ” NELLA GESTIONE DEL DANNO” Conferenza a cura del Comune di Seveso. Auditorium “Paolo Cappelletti” ex sede F.L.A | Largo 10 Luglio 1976