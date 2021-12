Malore fatale in strada, la corale perde una delle sue voci storiche

Vimercate

Lutto a Velasca per la scomparsa a 61 anni di Mara Barba, conosciuta anche a Ronco Briantino dove aveva avuto un'edicola

Un malore improvviso, fulminante, non le ha lasciato scampo.

Una delle voci storiche della corale di Velasca

La comunità di Velasca di Vimercate piange Mara Barba, 61 anni, volontaria in parrocchia e per tanti anni una delle colonne della corale della chiesa di Santa Maria Maddalena.

Conosciuta anche a Ronco dove aveva avuto un'edicola

Cresciuta nella frazione, fino a qualche hanno fa aveva gestito, insieme al figlio Carlo, un’edicola a Ronco Briantino.

Il malore fatale in strada ad Arcore

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì scorso, ad Arcore. La donna stava camminando lungo via Gilera. Attorno alle 16.30, giunta all’altezza della farmacia posta di fronte parcheggio del Palaunimec, ha accusato un malore. Per lei non c'è stato nulla da fare.

