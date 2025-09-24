Maltempo, i sindaci dei Comuni colpiti chiedono lo stato di calamità

I sindaci dei Comuni delle aree colpite dalla violenta alluvione di lunedì 22 settembre 2025, e in particolare dei Comuni di Cesano Maderno, Meda, Seveso, Lentate sul Seveso, Cabiate, Bovisio Masciago, Barlassina e Carimate, hanno deciso di avviare le procedure per consentire a Regione Lombardia di richiedere al Governo lo stato di calamità naturale.

I Comuni chiedono di riconoscere la calamità naturale

Nella prima fase, ogni singolo Comune procederà a raccogliere le segnalazioni e le informazioni dei cittadini relative ai danni subiti: sarà onere dei Comuni, successivamente, trasmettere a Regione Lombardia con le modalità previste la stima dei danni conseguenti agli eventi calamitosi naturali verificatisi sul proprio territorio. Sui siti internet dei Comuni, con le modalità che ognuno di essi ha previsto, i cittadini e i titolari di attività produttive potranno scaricare la modulistica o compilare i form predisposti per comunicare una sintetica descrizione dei danni subiti e una quantificazione sommaria delle spese da sostenere.

Entro quando inviare l’elenco dei danni

La risposta all’indagine conoscitiva va inviata entro le ore 10 di venerdì 26 settembre 2025 per il Comune di Cesano Maderno ed entro le ore 10 di lunedì 29 settembre 2025 per tutti gli altri Comuni sopra citati.

Con tali procedure i sindaci delle Amministrazioni comunali coinvolte da questi eventi calamitosi si fanno portavoce delle istanze della cittadinanza per il giusto riconoscimento dei danni provocati da quello che è stato un evento di portata straordinaria e di inaudita gravità.

I sindaci che hanno firmato

Gianpiero Bocca, Sindaco di Cesano Maderno

Luca Santambrogio, Sindaco di Meda

Alessia Borroni, Sindaco di Seveso

Laura Ferrari, Sindaco di Lentate sul Seveso

Maria Pia Tagliabue, Sindaco di Cabiate

Giovanni Sartori, Sindaco di Bovisio Masciago

Paolo Vintani, Sindaco di Barlassina

Roberto Allevi, Sindaco di Carimate

NELL’IMMAGINE DI COPERTINA MEDA COMPLETAMENTE SOMMERSA