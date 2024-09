Maltempo in Brianza: la "Bananina" di Usmate Velate resta chiusa

Resta ancora chiusa nella mattinata di oggi, lunedì 9 settembre, la "Bananina" di Usmate Velate, lo svincolo che da Arcore e dal centro del paese conduce verso la Tangenziale Est in direzione di Vimercate e ovviamente viceversa.

Chiusa la "Bananina" di Usmate Velate

La drastica decisione è arrivata in seguito alle pesanti piogge che hanno colpito la Brianza nella giornata di ieri, domenica 8 settembre. Fin quando è stato possibile, le auto hanno transitato a passo d'uomo e a fatica lungo la bretella in entrambe le direzioni a causa della pioggia che di fatto ha allagato lunghi tratti di entrambe le carreggiate. Qualcuno non si è fidato ad attraversare il "guado" e ha preferito tornare indietro cercando strade alternative per raggiungere la propria meta. Fino a quando, appunto, sono comparse le transenne che hanno chiuso il tratto stradale.

Traffico a rilento

Gravi ripercussioni, ovviamente, sul traffico cittadino. Le auto che non possono attraversare lo svincolo stanno intasando in maniera pesante le strade del centro paese per raggiungere l'ingresso della Tangenziale Est al confine con Carnate. La situazione, comunque, dovrebbe migliorare nelle prossime ore con il maltempo che lascerà spazio a previsioni più clementi. Per rivedere la "Bananina" aperta bisognerà attendere che l'acqua piovana defluisca del tutto.